롯데시네마, 중증희귀난치질환 환아와 가족 위한 '봄나들이 상영회'

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 롯데시네마가 소셜 캐릭터 브랜드 민들레마음과 함께 평소 영화관 방문이 어려운 중증희귀난치질환 환아와 가족들을 위한 '봄나들이 상영회'를 개최했다.

지난 6일 롯데시네마 월드타워에서 진행된 상영회는 긴 투병 생활로 인해 평소 영화관 방문이 어려웠던 환아들에게 일상 속 문화 향유의 기회를 제공하고 간병에 지친 가족들에게 잊지 못할 휴식과 추억을 선사하기 위해 기획되었다.

이날 현장은 영화관을 처음 찾거나 오랜만에 방문한 아이들의 설렘으로 가득 찼다. 롯데시네마는 관람 전 극장을 찾은 환아와 가족들에게 팝콘과 음료를 제공했다. 또한 영화 '슈퍼 마리오 갤럭시' 포토존에서는 폴라로이드 촬영 이벤트를 진행해 아이들이 영화 속 주인공이 된 듯한 기분을 느끼며 하루를 소중히 기록할 수 있도록 했다.

[사진=롯데컬처웍스]

특히 영화 관람에 앞서 부득이하게 현장에 함께하지 못한 가족들과 담당 의료진, 사회복지사들이 준비한 깜짝 영상 메시지가 상영되어 환아와 보호자들에게 뭉클한 감동과 위로를 전하며 큰 호응을 얻었다.

이어 현재 박스오피스 1위를 차지하며 흥행 중인 '슈퍼 마리오 갤럭시'를 관람했으며 아이들은 화려한 영상미와 모험 이야기에 눈을 떼지 못하며 즐거워했다. 상영 종료 후에는 온 가족이 함께 참여하는 레크레이션 시간이 마련되었으며 퀴즈와 게임을 통해 풍성한 선물을 증정하며 즐거움을 더했다.

행사에 참여한 한 환아 보호자는 "아이와 함께 영화관에 오는 것은 큰 결심이 필요한 일이었는데 롯데시네마의 세심한 배려 덕분에 행복한 추억을 만들 수 있어 기쁘다"며 감사의 인사를 전했다.

[사진=롯데컬처웍스]

이수민 롯데컬처웍스 시네마사업부문장은 "평소 극장을 찾기 힘들었던 아이들이 밝은 표정으로 영화를 즐기는 모습이 매우 인상적이었다"며 "앞으로도 문화 소외 계층이 영화를 즐길 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

손유린 민들레마음 대표도 "아이들이 영화를 통해 얻은 긍정적인 에너지가 치료 과정을 견디는 큰 힘이 될 것"이라고 덧붙였다.

롯데시네마는 상영회의 의미를 이어 오는 6월, 중증희귀난치질환 환아들의 순수한 그림을 모티브로 캐릭터를 제작하는 민들레마음과 협업하여 컬래버레이션 굿즈를 출시할 계획이다.

jyyang@newspim.com