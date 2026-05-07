단양군, 평일 캠핑객에 숙박비 30% 환급 지원

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야영장 5곳 대상… 단양사랑상품권으로 페이백 제공

평일 체류형 관광 확대·지역 상권 소비 활성화 기대

[충북=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 평일 캠핑 관광객 유치와 지역경제 활성화를 위해 공공 야영장 숙박비 일부를 지역상품권으로 돌려주는 페이백 사업을 시행한다.

군은 오는 12월까지 '2026년 평일 숙박 지역상품권 페이백 사업'을 운영한다고 7일 밝혔다.

단양 천동캠핑장.[사진=단양군] 2026.05.07 choys2299@newspim.com

이번 사업은 평일 관광객의 체류 시간을 늘리고 환급받은 지역상품권이 음식점과 카페, 전통시장 등 지역 상권에서 사용되도록 유도해 지역 내 소비 선순환 구조를 만들기 위해 추진된다.

지원 대상은 관내 공공 야영장 5개소로, 다리안캠핑장과 천동오토캠핑장, 대강오토캠핑장, 소선암오토캠핑장, 단양 남천야영장이 포함된다.

이용객은 일요일부터 목요일까지 평일 기간 해당 야영장에서 숙박할 경우 실제 결제한 숙박비의 30%를 단양사랑상품권으로 환급받을 수 있다. 다만 법정공휴일 전날은 환급 대상에서 제외된다.

환급금은 실제 결제 금액을 기준으로 산정되며 5000원 단위로 절사 지급된다. 예를 들어 숙박료가 3만5000 원일 경우 환급액은 30%인 1만500원 가운데 500원을 제외한 1만 원이 지급된다.

또 디지털관광주민증과 사이버 군민, 자매결연도시 및 중부내륙·우호협력 할인 등 각종 감면 혜택을 적용받은 경우에도 최종 실결제 금액 기준으로 동일하게 30% 환급 혜택을 받을 수 있다.

다만 이번 사업은 평일 관광객 유입 확대와 지역 소비 촉진을 목적으로 추진되는 만큼 지원 대상은 관외 이용객으로 한정된다.

군은 이번 사업을 통해 주말과 성수기에 집중된 관광 수요를 평일로 분산하고, 캠핑 관광과 지역 상권 소비를 연계한 체류형 관광 기반을 강화한다는 방침이다.

특히 단양은 소백산과 단양강, 계곡, 숲길 등 풍부한 자연 관광자원과 우수한 공공 야영장 접근성을 갖춰 가족 단위 관광객과 캠핑객들에게 꾸준한 인기를 얻고 있다.

군 관계자는 "이번 페이백 사업은 평일 야영장 이용객에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에 지역 상권에도 소비 유입 효과를 가져올 것으로 기대된다"며 "단양의 자연 속에서 머무는 캠핑 여행이 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com