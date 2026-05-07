'따까리' 발언 파장…민주노총 "김문수 징계·당 사과 촉구"

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SNS 사과에도 "책임 회피"…공무원 노동기본권 보장 요구

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 민주노총 전남지역본부가 더불어민주당 김문수 의원의 공무원 비하 발언에 대해 당 차원의 징계와 공식 사과를 요구하고 나섰다.

노조는 지난 6일 성명을 내고 "김문수 더불어민주당 국회의원이 공무원을 '따까리'로 지칭한 것은 단순한 말실수가 아니라, 국회의원 배지를 특권으로 여기는 오만한 선민의식이 드러난 것"이라고 강하게 비판했다.

더불어민주당 김문수 국회의원(전남 순천·광양·곡성·구례갑) [사진=김문수 의원실] 2026.05.07 chadol999@newspim.com

이어 "견제와 균형이라는 민주주의 원리를 국회의원이 공무원을 하대해도 되는 권력관계로 둔갑시켰다"며 "국회의원 배지는 시민이 잠시 맡긴 권한이지, 공직 노동자를 모욕할 면허가 아니다"라고 강조했다.

노조는 김 의원이 페이스북에 "부당한 비속어를 사용한 점에 대해 사과한다"고 밝힌 데 대해서도 "공직 노동자 전체를 모욕하고 SNS로 책임을 회피하려는 것"이라고 지적했다.

민노총 전남본부는 "민주당이 이번 사태를 개인의 부적절한 비속어 사용으로 축소한다면, 당의 노동관 자체가 김 의원과 다르지 않다는 자백"이라며 "노동존중 사회 약속은 정치적 수사에 불과하게 된다"고 했다.

노조는 ▲김 의원의 공무원·시민 대상 공식 사과▲민주당의 최고 수위 징계 및 당 차원 공식 사과▲공무원 노동기본권 보장과 재발 방지 대책 수립 등을 요구했다.

이들은 "전남은 노동의 땅"이라며 "노동을 모욕한 정치 세력에 대한 노동자·시민의 단호한 심판을 피할 수 없을 것"이라고 경고했다.

앞서 김 의원은 지난 2일 순천시 낙안면에서 열린 '오이데이'행사에 참석해 순천시의원 예비후보 등 참석자들에게 "감시하려고 의원을 만들어 놓은 것이지, '따까리'를 하려면 공무원을 해야지"라는 동영상이 SNS를 통해 온라인 상에 노출돼 '공직 비하' 논란으로 이어지며 파장을 일으켰다.

chadol999@newspim.com