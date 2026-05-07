전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.07 (목)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

"우릴 어용노조 취급"…삼성전자 '노노갈등' 터질게 터졌다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 동행노조가 4일 공동교섭단 종료 공문을 발송했다.
  • 전삼노를 어용노조로 비하하며 의견 무시를 주장했다.
  • 삼성전자에 개별교섭 15개 요구안으로 공식 요청했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공동교섭단 탈퇴한 동행노조 "비하·배제 지속" 반발
초기업노조·전삼노와 충돌…노노갈등 전면전 양상
"교섭 정보 공유하라" 경고…법적 대응 가능성 제기
개별교섭까지 요구…임금교섭 장기화 우려 커져

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 노동조합 간 갈등이 결국 공동교섭단 해체로 이어졌다. 가전사업을 맡는 디바이스경험(DX) 부문 직원이 중심이 된 삼성전자노동조합 동행(SECU, 이하 동행노조)이 공동교섭단 탈퇴를 공식 선언하면서다. 동행노조는 공동교섭단을 향해 "어용노조라는 악의적인 표현을 멈추라"며 '노노갈등'이 수면 위로 떠올랐다.

7일 관련업계에 따르면 동행노조는 지난 4일 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 초기업노동조합 삼성전자지부에 '2026년 임금교섭 공동교섭단 종료의 건' 공문을 발송했다. 동행노조는 이 공문에서 "전체 조합원 권익을 위한 안건 발의와 요청에도 아무런 응답이 없었고 협의 의사조차 보이지 않았다"며 "우리 노조 의견이 전혀 반영되지 않는 상황에 이르렀다"고 주장했다.

특히 "과거부터 최근까지도 우리 노조를 향한 지속적인 공격과 비하 사례가 계속됐고 심지어 '어용노조'라는 도가 지나친 악의적 표현도 서슴지 않았다"고 밝혔다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 오후 경기 평택에서 열린 투쟁 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 이 날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진 = 뉴스핌DB]

동행노조는 공동교섭단 내부 신뢰가 훼손됐다고 주장하며 "협력적 교섭 관계와 양해각서 목적 달성이 불가능하다고 판단했다"고 설명했다. 이에 따라 양해각서상 '일방의 중대한 위반행위' 조항을 근거로 공동교섭단 참여를 즉시 종료한다고 통보했다.

갈등은 이후 더욱 격화되는 분위기다. 동행노조는 지난 6일 추가 공문을 통해 전삼노와 초기업노조에 "교섭 정보 공유 및 차별대우 금지 등 공정대표의무를 준수하라"고 요구했다.

동행노조는 "과반 조합이라는 권한을 남용해 우리 노조 의견을 고의로 무시·배제했다"며 "이는 단순한 노노갈등을 넘어 우리 노조 존재 자체를 부정하려는 의도로 해석될 수밖에 없다"고 주장했다.

이어 현재 진행 중인 사측과의 교섭 상황과 사측 제시안, 수정 요구안, 향후 교섭 일정 등을 즉각 공유하라고 요구했다. 또 "합리적 이유 없이 정보 공유를 거부하거나 조합원들에 대한 비하가 지속될 경우 노동위원회 시정신청과 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다"고 경고했다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 지난달 23일 오후 경기 삼성전자 평택 캠퍼스에서 열린 투쟁 결의대회에 참석하기 위해 줄을 서고 있다. 이 날 조합원들은 성과급 산정 기준 개편을 요구하며 총파업 쟁의행위를 결의했다. [사진 = 뉴스핌DB]

동행노조는 같은 날 삼성전자 경영진에도 별도 공문을 보내 공동교섭 종료와 함께 개별교섭을 공식 요청했다. 노조는 "내부 운영방침 변경과 교섭 효율성 제고"를 이유로 들며 향후 임금교섭과 단체협약을 회사와 직접 진행하겠다고 밝혔다.

개별교섭 요구안에는 초과이익성과급(OPI)·목표달성장려금(TAI) 제도 개선, 샐러리캡 개선, 주거안정대출 신설, 자사주 지급, 복지포인트 상향, 임금피크제 폐지 등 총 15개 항목이 포함됐다.

업계에서는 이번 갈등이 단순한 노조 내부 충돌을 넘어 삼성전자 노사 체계 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 우려도 나온다. 특히 반도체와 인공지능(AI) 경쟁이 격화되는 상황에서 복수노조 간 갈등이 장기화될 경우 임금·복지 협상 지연은 물론 조직 내부 혼선과 생산성 저하로 이어질 가능성이 있다는 지적이다.

재계 한 관계자는 "삼성전자는 국가 첨단산업 경쟁력과 직결된 기업인 만큼 노노갈등이 극단적으로 치달을 경우 회사 경쟁력 약화는 물론 산업 전반에도 부담이 될 수 있다"며 "교섭 주도권과 대표성 갈등이 커질수록 결국 피해는 구성원과 산업 생태계 전체로 돌아갈 가능성이 크다"고 말했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
사진
삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동