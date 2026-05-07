부산시, '화물차 유류비 지원' 추진…안전운행 용품 최대 30만원 지원

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영업용 화물차 2만9700대·마을버스 355대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 최근 유가 급등에 따른 화물자동차와 마을버스의 유류비 부담을 덜기 위해 안전운행 지원사업을 시행한다.

화물자동차 안전운행 지원 신청 안내문[사진=부산시] 2026.05.07

시는 경유를 사용하는 영업용 화물자동차 2만9700대와 마을버스 355대 등 총 3만여 대를 대상으로 '고유가 부담경감 화물자동차·마을버스 안전운행 지원사업'을 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 엔진오일, 요소수, 타이어 등 3가지 안전운행용품 구매비를 차량 1대당 최대 30만 원까지 지원하는 방식이다. 지원 한도를 넘는 금액은 차주가 부담해야 한다.

신청은 오는 18일부터 온라인 또는 방문 접수로 진행한다. 온라인은 13일 공고문 QR코드나 시 누리집을 통해 할 수 있으며 방문 신청은 각 화물협회에서 차량 끝 번호 기준 요일제를 적용해 받는다. 신청 기간은 오는 11월 30일까지이며 1회만 신청할 수 있다.

지원 대상은 공고일 전일 기준 부산시에서 화물운수사업 허가를 받은 경유 사용 영업용 화물자동차 가운데 신청일 기준 화물운송 종사자격증명이 발급된 차주다. 마을버스 355대에 대한 지원은 버스조합을 통해 별도 시행한다.

지급은 차주가 먼저 용품을 구매한 뒤 증빙서류를 제출하면 다음 달 계좌로 입금하는 사후 청구 방식이다. 보조금 신청서와 함께 구매영수증, 자동차등록증 사본, 통장 사본을 내야 하며 영수증에 품목이 적히지 않은 경우 구매확인서나 전자거래명세서도 필요하다.

시는 지난 4월 제2회 추가경정예산에 사업비 90억 원을 편성했다. 화물자동차와 마을버스는 운수업계 가운데 경유 비중이 높아 유가 부담이 큰 만큼 물류 차질과 시민 교통불편을 사전에 막겠다는 취지다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "고유가로 화물운수업계의 유류비 부담이 크게 늘어난 상황에서 이번 지원이 원활한 물류 수송과 교통안전 확보에 도움이 되길 바란다"며 "마을버스 지원을 통해 시민들이 더 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있게 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com