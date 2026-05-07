부산시, 껀터시와 경제협력 MOU 체결…아세안 시장 진출 교두보 마련

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첨단산업 협력과 기업 교류 중점

부산 아세안 시장 진출 거점 활용

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 베트남 껀터시와 미래산업 중심의 경제협력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 글로벌 공급망 재편에 대응한 아세안 협력 확대에 나선다.

시는 7일 오후 1시 시청 국제의전실에서 베트남 껀터시와 스마트시티, 무역·투자, 인재 교류 등 분야의 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

부산시가 7일 오후 1시 시청 국제의전실에서 베트남 껀터시와 미래산업 중심의 경제협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 글로벌 공급망 재편에 대응한 협력 체계를 본격 가동한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

협약식에는 성희엽 부산시 미래혁신부시장과 껀터시 대표단장인 응우옌 뚜언 아인 당 위원회 부서기, 응우옌 반 코이 인민위원회 부위원장 등이 참석한다.

협약서에는 부산시 미래혁신부시장과 껀터시 인민위원회 부위원장이 서명해 양 도시의 실질 협력 의지를 공식화할 예정이다.

양 도시는 이번 협약을 통해 스마트시티와 디지털 전환 등 첨단산업 협력, 무역·투자 활성화, 기업 교류 확대, 교육·연구 및 인재 교류, 해양·물류·관광·환경 분야 협력 등을 추진한다. 부산시는 이를 통해 지역 기업의 아세안 시장 진출을 지원하고 껀터시는 부산의 기술과 산업 역량을 바탕으로 도시 경쟁력 강화를 도모한다는 계획이다.

껀터시는 베트남 남부 메콩델타의 중심 도시로 농수산과 제조업 기반을 갖춘 성장 잠재력 높은 거점 도시다. 부산시는 이번 협약을 껀터시를 동남아 시장 진출의 전략적 교두보로 활용하는 계기로 삼을 방침이다.

껀터시 대표단은 방한 기간 부산항만공사 방문, 비즈니스 네트워킹, 교통정보서비스센터 견학 등을 통해 부산의 산업·물류·스마트시티 인프라를 살펴볼 예정이다. 8일에는 부산 기업과의 네트워킹을 통해 투자와 무역 협력 가능성을 모색한다.

성희엽 미래혁신부시장은 "이번 협약은 정부의 글로벌 공급망 다변화와 신흥시장 협력 확대 기조에 발맞춰 부산이 아세안 시장과의 전략적 협력을 선도하는 계기가 될 것"이라며 "지역 기업의 해외 진출과 투자·산업 협력을 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com