인제대, IU-EXCEL 교육혁신 성과 공유…학생 실무 능력 향상

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학생 주도의 문제 해결 및 현장 경험 강화

[인제=뉴스핌] 남경문 기자 = 인제대학교가 자체 교육혁신 모델 'IU-EXCEL'을 통해 학생 실무 역량과 지역사회 기여 성과를 동시에 끌어올렸다.

인제대는 최근 'IU-EXCEL' 교육과정 워크숍과 교육혁신포럼을 잇따라 열고 3년간의 교육혁신 성과를 공유했다고 7일 밝혔다.

인제대학교 IU-EXCEL 교육과정 중 유아교육과 교재교구전시회 모습[사진=인제대학교] 2026.05.07

IU-EXCEL은 경험(Experience)·협력(Collaboration)·탐구(Enquiry) 기반 학습을 핵심으로 한 인제대 고유 교육모델이다. 2023년 도입 이후 전체 2000여 개 교과목 중 약 60%에 적용되며 학습자 중심 교육체계로 자리 잡았다.

핵심은 교과목 재설계다. 학생이 수업 방식과 내용을 제안하고 교수와 협의해 강의 중심 수업을 현장 실습, 프로젝트, 전문가 특강 중심으로 전환한다. 이 과정에서 학생들은 팀 기반 문제 해결과 실무 경험을 동시에 쌓고, 전문가 피드백을 통해 현장 대응 능력을 강화한다.

대학 측은 이러한 변화가 실질적 성과로 이어졌다고 강조했다. IU-EXCEL 지수(5점 척도)는 최근 학기 기준 탐구 4.31점, 경험 4.38점, 협력 4.38점을 기록했다. 프로그램 도입 이전보다 현장 실습과 인턴십 등 실무형 교육 기회도 두 배 이상 확대됐다.

학과별 성과도 두드러진다. 유아교육과는 전문가 특강 13회와 현장 탐방, AI 활용 교육 등을 운영했고, 임상병리학과는 실험실 인턴십과 학술대회 참여를 통해 다수의 최우수·우수 발표상을 수상했다.

게임학과는 수업과 연계한 게임 제작·전시 프로젝트로 실무 경쟁력을 높였다. 보건안전공학과, 스마트물류학과, 응급구조학과 등도 현장 중심 교육을 강화했다.

학생 만족도 역시 높다. 현업 전문가 참여 수업과 기업 연계 프로젝트, 해외 연수 및 멘토링 등이 자신감과 실무 역량 향상에 실질적 도움이 됐다는 평가다.

지역사회 기여도 확대되고 있다. 유아교육과는 교육자료를 제작해 김해 지역 유치원과 어린이집에 기부했고, 특수교육학과는 지역아동센터와 연계해 다문화 학생과 학습지원 대상자를 대상으로 교육 봉사를 진행했다.

배예나 대학교육혁신처 부처장은 "IU-EXCEL은 단순 체험형 수업을 넘어 전 교육과정에 적용된 혁신 모델"이라며 "학생들이 입학부터 졸업까지 현장 중심 학습을 체계적으로 경험하도록 설계됐다"고 말했다.

손은일 부총장은 "글로컬대학 선정 이후 재정 지원이 확대되며 교육혁신이 가속화됐다"며 "앞으로도 IU-EXCEL 고도화를 통해 실무형 인재 양성과 지역사회 공헌을 강화하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com