강기윤 창원시장 후보 선거사무소 개소…"민주당 일당 독재 막아야"

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"해양신도시 개발 미래 먹거리 확보"

"지방선거 승리 위한 원팀 정신 필요"

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 국민의힘 창원시장 후보가 6일 창원시 마산회원구 봉암동에서 선거사무소 개소식을 열고 세 결집에 나섰다.

개소식에는 박완수 경남지사 후보, 윤한홍·김종양 국회의원, 김성찬 전 국회의원(후원회장), 김한표 전 국회의원, 권순기 경남교육감 후보 등 정계 인사와 지지자들이 대거 참석했다.

강기윤 국민의힘 창원시장 후보가 6일 창원시 마산회원구 봉암동 선거사무소에서 열린 개소식에서 인사말을 하고 있다.[사진=강기윤 후보 선거캠프] 2026.05.07

강 후보는 인사말에서 현 시국을 위기로 규정하며 지지 호소를 강력히 했다. 그는 "입법·행정·사법을 쥔 이재명 정권이 지방권력을 장악하려 온갖 수단을 동원한다"며 "창원과 경남에서 보수의 불씨를 살려 민주당 일당독재를 막아야 한다"고 강조했다.

최근 정치 상황과 관련해 "공작정치·비난정치에 속아선 안 된다"며 "유권자 눈과 귀를 가리는 행태에 시민들이 분연히 일어나 막아달라"고 촉구했다.

창원 경제 재도약 청사진도 제시했다. 강 후보는 "박완수 경남지사 후보와 손잡고 진해신항·제2국가산업단지 조성, 마산해양신도시 개발로 미래 먹거리를 확보하겠다"고 주장했다.

또 "보수의 심장 창원을 살려야 대한민국이 미래로 나아간다"며 "일자리 넘치는 대한민국 1등 도시를 만들어 시민 지지에 보답하겠다"고 약속했다.

개소식에는 조청래·이은·송형근 공동선대위원장과 창원 도·시의원 후보자들도 참석해 지방선거 승리를 위한 원팀 정신을 강조했다. 기업인과 종교계 지도자들도 자리를 함께해 지지세를 과시했다.

강 후보 측은 이번 개소식을 계기로 현장 행보를 강화하고 시민 삶 변화 정책에 집중할 방침이다.

news2349@newspim.com