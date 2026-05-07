[MLB] 김혜성, 3루타 포함 멀티히트...다저스, 휴스턴에 대승

파헤스, 생애 첫 한 경기 3홈런...오타니, 긴 침묵 깨고 2안타

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하루 휴식을 취한 김혜성(LA 다저스)이 시즌 첫 3루타를 포함해 멀티히트를 작성하며 다저스의 대승에 힘을 보탰다. 주전들의 부상 공백 속에 기회를 잡은 김혜성은 단순한 백업을 넘어 빅리그 주전급 내야수로서의 가치를 스스로 증명하고 있다.

김혜성은 7일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 휴스턴 애스트로스와의 원정 경기에 유격수, 8번 타자로 선발 출전해 5타수 2안타 1득점을 기록했다. 시즌 7번째 멀티히트를 달성한 김혜성은 이날까지 타율 0.314, 1홈런 8타점 10득점 22안타, 출루율 0.372, OPS 0.800을 기록했다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 7일(한국시간) MLB) 휴스턴 애스트로스와의 원정 경기 7회 홈으로 들어오면서 오타니와 손을 마주치고 있다. 2026.5.7. psoq1337@newspim.com

다저스는 선발 타일러 글래스노가 1이닝만 던지고 부상으로 이탈했으나 타선 폭발과 구원진의 호투 덕에 12-2로 크게 이겼다. 23승(14패)째를 수확하며 내셔널리그 서부지구 선두 자리를 굳게 지켰다.

초반 두 타석에서 범타와 삼진으로 물러난 김혜성은 팀이 9-1로 크게 앞선 5회 초 1사 1루에서 제이슨 알렉산더의 커터를 공략해 깨끗한 중전 안타를 만들었다.

[휴스턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 7일(한국시간) MLB) 휴스턴 애스트로스와의 원정 경기 7회 3루타를 때리고 있다. 2026.5.7. psoq1337@newspim.com

7회 선두타자로 나선 김혜성은 알렉산더와 8구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 좌중간을 가르는 날카로운 타구를 날렸다. 타구가 다이킨 파크의 특유한 펜스 구조를 타고 흐르는 사이 김혜성은 멈추지 않고 3루까지 내달려 시즌 처음이자 통산 2번째 3루타를 완성했다. 이후 알렉스 프리랜드의 적시타 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다.

다저스 타선은 이날 화력쇼를 선보였다. 앤디 파헤스가 생애 첫 한 경기 3홈런 6타점을 쓸어 담으며 승리의 일등 공신이 됐다. 침묵하던 오타니 쇼헤이도 2안타 1타점으로 타격 부활을 알렸다.

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