[UCL] '이강인 벤치' PSG, '김민재 교체 출전' 뮌헨 제치고 결승 합류

준결승 2차전 1-1 비겨 합산 6-5...31일 아스널과 결승전서 2연패 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프랑스의 축구 명가 파리 생제르맹(PSG)이 디펜딩 챔피언의 위용을 과시하며 독일의 축구 명문 바이에른 뮌헨을 무너뜨리고 2년 연속 유럽 정상 정복에 나선다. 기대를 모았던 '코리안 더비'는 무산됐다. 김민재가 교체로 그라운드를 밟았고 PSG의 이강인은 벤치에서 경기를 마무리했다. 뮌헨은 통산 7번째 우승 꿈을 다음으로 미루게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = [뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인을 비롯한 PSG 선수들이 7일(한국시간) 뮌헨과의 UCL 준결승 2차전에서 승리한 뒤 결승 진출을 자축하고 있다. 2026.5.7. psoq1337@newspim.com 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 7일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전에서 뮌헨과 1-1로 비겼다. 지난 1차전 홈 경기에서 5-4 승리를 거뒀던 PSG는 합산 점수 6-5로 결승행 티켓을 거머쥐었다. PSG는 구단 역사상 첫 우승을 차지한 지난 시즌에 이어 대회 2연패를 노리게 됐다.

PSG는 경기 시작 3분 만에 골을 터뜨렸다. 흐비차 크바라츠헬리아가 왼쪽 측면을 허문 뒤 내준 컷백을 우스만 뎀벨레가 왼발 논스톱 슈팅으로 연결해 선제골을 뽑아냈다. 기세를 잡은 PSG는 비티냐와 네베스를 앞세워 뮌헨의 뒤 공간을 집요하게 노렸다. 뮌헨은 수문장 마누엘 노이어의 연이은 선방으로 추가 실점 위기를 넘겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = [뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김민재를 비롯한 뮌헨 선수들이 7일(한국시간) PSG와의 UCL 준결승 2차전에서 패한 뒤 홈팬들에 인사하고 있다. 2026.5.7. psoq1337@newspim.com 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

뒤처진 뮌헨은 후반 들어 공세를 높였다. 뱅상 콩파니 감독은 후반 23분 요나탄 타와 스타니시치를 빼고 김민재와 알폰소 데이비스를 투입하며 승부수를 던졌다. 교체 출전한 김민재는 후반 34분 문전으로 쇄도하던 흐비차를 끝까지 추격해 슈팅 각도를 좁히는 등 탄탄한 수비력을 선보였다. 뮌헨은 후반 추가시간 해리 케인이 동점골을 터뜨리며 끝까지 공세를 펼쳤으나 합산 점수를 뒤집기에는 시간이 부족했다.

결승 진출에 성공한 PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 아스널과 '빅이어'를 놓고 격돌한다. 아스널은 아틀레티코 마드리드를 꺾고 20년 만에 결승에 합류했다.

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