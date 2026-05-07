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[UCL] '이강인 벤치' PSG, '김민재 교체 출전' 뮌헨 제치고 결승 합류

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  • PSG가 7일 뮌헨전 UCL 준결승 2차전 1-1 무승부로 합산 6-5 승리했다.
  • 1차전 5-4 승리를 바탕으로 2년 연속 결승행 티켓을 거머쥐었다.
  • 31일 아스널과 결승전을 앞두고 디펜딩 챔피언 위용을 과시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

준결승 2차전 1-1 비겨 합산 6-5...31일 아스널과 결승전서 2연패 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프랑스의 축구 명가 파리 생제르맹(PSG)이 디펜딩 챔피언의 위용을 과시하며 독일의 축구 명문 바이에른 뮌헨을 무너뜨리고 2년 연속 유럽 정상 정복에 나선다. 기대를 모았던 '코리안 더비'는 무산됐다. 김민재가 교체로 그라운드를 밟았고 PSG의 이강인은 벤치에서 경기를 마무리했다. 뮌헨은 통산 7번째 우승 꿈을 다음으로 미루게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = [뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이강인을 비롯한 PSG 선수들이 7일(한국시간) 뮌헨과의 UCL 준결승 2차전에서 승리한 뒤 결승 진출을 자축하고 있다. 2026.5.7. psoq1337@newspim.com 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 7일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전에서 뮌헨과 1-1로 비겼다. 지난 1차전 홈 경기에서 5-4 승리를 거뒀던 PSG는 합산 점수 6-5로 결승행 티켓을 거머쥐었다. PSG는 구단 역사상 첫 우승을 차지한 지난 시즌에 이어 대회 2연패를 노리게 됐다.

PSG는 경기 시작 3분 만에 골을 터뜨렸다. 흐비차 크바라츠헬리아가 왼쪽 측면을 허문 뒤 내준 컷백을 우스만 뎀벨레가 왼발 논스톱 슈팅으로 연결해 선제골을 뽑아냈다. 기세를 잡은 PSG는 비티냐와 네베스를 앞세워 뮌헨의 뒤 공간을 집요하게 노렸다. 뮌헨은 수문장 마누엘 노이어의 연이은 선방으로 추가 실점 위기를 넘겼다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = [뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김민재를 비롯한 뮌헨 선수들이 7일(한국시간) PSG와의 UCL 준결승 2차전에서 패한 뒤 홈팬들에 인사하고 있다. 2026.5.7. psoq1337@newspim.com 2026.05.07 psoq1337@newspim.com

뒤처진 뮌헨은 후반 들어 공세를 높였다. 뱅상 콩파니 감독은 후반 23분 요나탄 타와 스타니시치를 빼고 김민재와 알폰소 데이비스를 투입하며 승부수를 던졌다. 교체 출전한 김민재는 후반 34분 문전으로 쇄도하던 흐비차를 끝까지 추격해 슈팅 각도를 좁히는 등 탄탄한 수비력을 선보였다. 뮌헨은 후반 추가시간 해리 케인이 동점골을 터뜨리며 끝까지 공세를 펼쳤으나 합산 점수를 뒤집기에는 시간이 부족했다.

결승 진출에 성공한 PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 아스널과 '빅이어'를 놓고 격돌한다. 아스널은 아틀레티코 마드리드를 꺾고 20년 만에 결승에 합류했다.

psoq1337@newspim.com

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'내란중요임무종사' 한덕수 오늘 항소심 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사, 허위공문서 작성, 위증 등 혐의 사건의 항소심 선고 공판을 연다. 이번 재판부 판단은 서울고법에 설치된 내란전담재판부의 첫 내란 관련 혐의에 대한 판단이기도 하다.  12·3 비상계엄 관련 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 국무총리에 대한 항소심 결론이 오늘 나온다. 사진은 한 전 총리가 지난 1월 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 방조 및 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 선고 공판에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 서울고법은 오늘 진행되는 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건 항소심 선고기일을 생중계하기로 결정했다. 한 전 총리는 국정 2인자인 국무총리로서 대통령의 독단적 권한 행사를 견제해야 할 의무가 있음에도, 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않고 방조한 혐의 등을 받는다. 1심 진행 중에 재판부의 요청에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다. 앞서 1심은 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정하며 특검 구형(징역 15년)보다 높은 징역 23년을 선고했다. 또한 증거인멸 우려를 이유로 그를 법정구속했다. 특검은 2심 결심에서 "피고인은 대통령 탄핵 이후 권한대행 지위에서 국정 안정에 힘쓰기보다 헌법재판관을 미임명해 정치적 혼란을 야기했다"며 "따라서 징역 23년이란 원심의 선고형은 피고인의 죄책에 부합한다. 피고인에게 원심 선고형과 같은 형을 선고해 달라"고 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-05-07 06:00
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삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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