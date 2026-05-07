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2026.05.07 (목)
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[스타in수원] 선두 KT 타선 잠재운 롯데 비슬리...리그 최강 선발 자리 넘본다

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  • 롯데 비슬리가 6일 수원 KT전에서 선발 등판해 6이닝 1실점으로 승리 이끌었다.
  • 1회 실책 실점에도 무너지지 않고 패스트볼 스위퍼로 KT 타선 제압했다.
  • 시즌 3승째와 3경기 연속 QS 달성하며 리그 최상위 선발 기량 입증했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 롯데 자이언츠 외국인 투수 제레미 비슬리가 선두 KT 위즈 타선을 잠재우며 리그 최상위급 선발 기량임을 입증했다.

비슬리는 6일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 KT와의 원정경기에서 선발 등판해 6이닝 동안 100개의 공을 던지며 3피안타 3사사구 6탈삼진 1실점(무자책점)을 기록, 팀의 8-1 승리를 이끌었다. 시즌 3승(2패)째를 따냈고, 3경기 연속 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)도 달성했다.

[수원=뉴스핌] 롯데 비슬리가 6일 열린 2026 KBO 정규시즌 수원 KT전에서 투구를 마치고 관중들에게 모자를 벗고 인사하고 있다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.05.06 football1229@newspim.com

경기 후 롯데 김태형 감독은 "선발 비슬리가 좋은 투구를 해주며 승리의 발판을 마련했다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

시작은 불안했다. 1회말 김민혁에게 선두타자 볼넷을 내줬다. 이후 김민혁의 도루 저지 과정에서 포수 송구 실책이 나와 3루 베이스를 내줬다. 이어 2번타자 최원준의 내야 땅볼을 2루수가 제대로 잡지 못해 먼저 실점했다.

단 두 타자를 상대하면서 연이은 실책으로 점수를 내줬으나, 비슬리는 무너지지 않았다. 이후 KT 타선에 단 한 점도 허용하지 않았다.

위력 있는 패스트볼과 스위퍼를 앞세워 범타와 삼진을 유도했다. 리그 선두 KT 타선은 비슬리의 구위에 눌려 좀처럼 큰 타구를 만들지 못했다. 비슬리는 이날 안타 3개를 맞았지만, 장타는 허용하지 않았다.

가장 돋보인 장면은 5회말이었다. 비슬리는 2사 1, 2루 위기에서 KT의 4번타자 장성우를 상대했다. 추가 실점하면 경기 흐름이 다시 KT 쪽으로 넘어갈 수 있는 상황이었다. 그러나 비슬리는 시속 155km 포심 패스트볼을 던져 투수 앞 땅볼을 유도했다. 위기에서 구속을 끌어올리며 타자를 힘으로 압도한 장면이었다.

구위뿐 아니라 변화구 운용 능력도 좋았다. 비슬리는 빠른 공으로 스트라이크존을 공략한 뒤 스위퍼로 타자의 배트를 끌어냈다. 2회 삼진 2개를 잡아낸 결정구는 모두 스위퍼였다. 6회에는 낙차 큰 시속 141km의 포크로 김상수를 삼진으로 처리하며 구종 다양성까지 자랑했다.

[서울=뉴스핌] 롯데 비슬리가 6일 2026 KBO 정규시즌 수원 KT전에 선발 등판해 6이닝 3피안타 3사사구 6탈삼진 1실점(무자책)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 비슬리의 투구 분석표 (명령어 : 비슬리의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진 = 롯데 자이언츠] [일러스트=CHAT GPT] 2026.05.06 football1229@newspim.com

유일한 아쉬움은 투구 수였다. 볼넷 3개를 내주며 투구 수가 100개까지 늘었고, 6회까지만 책임졌다. 내용만 놓고 보면 더 긴 이닝도 기대할 수 있었지만, 불필요한 볼이 늘어난 탓에 7회까지 이어가지는 못했다.

그러나 비슬리는 최근 3경기 연속 QS를 기록하며 롯데 선발진의 중심으로 올라서고 있다. 수비 실책 불운 속에서도 무너지지 않는 멘탈, 위기에서 구속을 끌어올리는 힘, 스위퍼와 포크를 활용한 탈삼진 능력까지 보여줬다.

비슬리의 성적도 우상향을 보이고 있다. 7경기 등판해 36.1이닝을 소화하며 3승 2패, 평균자책점 3.22를 기록 중이다. 삼진은 45개를 잡으면서 볼넷은 9개를 허용했다. WHIP(이닝 당 출루허용률)도 1.32로 나쁘지 않다. 특히 삼진의 경우 곽빈(51개)에 이어 리그 2위다.

또한, 수비 무관 평균자책점(FIP)은 2.02로 2위 곽빈(2.72)보다 한참 앞서는 1위를 달리고 있다. FIP는 수비 도움이나 불운을 최대한 제거한 상태에서 얼마나 잘 던졌는지 평가하는 지표다. 그만큼 비슬리의 구위가 좋다는 뜻이다.

[수원=뉴스핌] 롯데 비슬리가 6일 열린 2026 KBO 정규시즌 수원 KT전에서 아웃처리 후 포효하고 있다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.05.07 football1229@newspim.com

경기 후 비슬리는 "투구 수가 많았지만, 포수 손성빈의 리드 덕에 빠르게 안정감을 찾았다"며 "야수들이 타이트한 경기 상황에서 많은 득점 지원으로 힘을 실어줘 이길 수 있었다"며 소감을 전했다. 이어 "현재 팀이 상승세다. 팀이 승리할 수 있도록 등판하는 모든 경기에서 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

시즌 초반 불운과 부진을 극복한 비슬리는 시간이 지날수록 좋은 투구 내용을 보여주고 있다. 단순한 외국인 선발을 넘어 리그 정상급 투수 자리까지 넘볼 수 있는 위력을 증명한 하루였다.

football1229@newspim.com

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삼성전자, 중국 내 가전·TV 판매 중단 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 수익성 악화와 시장 경쟁력 저하에 직면한 중국 내 가전 및 TV 사업을 전격 중단한다. 삼성전자는 현지 임직원들에게 판매 종료를 공식 통보하는 한편, 최근 영상디스플레이(VD) 사업부 수장을 교체하는 등 중국 사업을 비롯한 글로벌 가전 비즈니스 전반의 고강도 체질 개선에 나선 모습이다. 6일 가전업계에 따르면, 삼성전자는 이날 중국 현지 임직원을 대상으로 가전 및 TV 제품의 현지 판매 중단을 공식 통보했다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 이번 결정은 원자재 가격 상승과 부품비 부담으로 인한 수익성 저하가 주요 원인으로 꼽힌다. TV 사업을 담당하는 VD와 생활가전(DA) 사업부는 지난해 약 2000억 원의 적자를 기록했다. 올해 1분기 2000억원의 영업이익을 내며 반등했지만, 중국 업체의 가파른 점유율 확대 속에 미래 경쟁력을 담보하기 어렵다는 내부 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 지난해 삼성전자 중국 판매법인의 당기순이익은 1681억원으로 전년(3700억 원) 대비 44% 급감했다. 이 같은 경영 위기를 타개하기 위해 삼성전자는 인적 쇄신 카드도 꺼내 들었다. 지난 4일 TV 사업 사령탑인 VD 사업부 수장을 용석우 사장에서 이원진 사장으로 전격 교체했다. 앞서 용 사장은 지난달 15일 서울 강남에서 열린 '더 퍼스트룩 서울 2026' 행사에서 중국 내 사업 축소설에 대해 "중국 사업이 어려운 것은 사실"이라며 "여러 가지 형태로 (사업을) 보고 있고 현재 진행 중"이라고 밝힌 바 있다. 결국 용 사장의 발언 한 달 만에 판매 중단과 수장 교체라는 강도 높은 조치가 이뤄진 셈이다. 향후 삼성전자는 중국 시장에서 가전·TV 판매는 멈추되 핵심 생산 거점으로서의 역할은 유지할 방침이다. 현지 냉장고, 세탁기, 에어컨 생산 체계를 지속 가동해 인근 국가로 제품을 공급하는 수출 전진기지로 활용한다. 대신 모바일, 반도체, 의료기기 등 첨단 분야에 역량을 집중한다. 스마트폰 사업은 '심계천하(W시리즈)'와 갤럭시 인공지능(AI)을 앞세워 현지 공략을 강화하고, 우수 AI 업체들과의 협력도 확대한다. 쑤저우와 시안의 반도체 공장 및 기술 연구 시설 역시 변동 없이 운영될 예정이다. 한편, 기존 가전 구매자에 대한 사후 서비스(AS)는 차질 없이 이행된다. 삼성전자는 중국 소비자 보호법 등 관련 규정에 의거해 제품 구매 기간과 결함 정도에 따른 무·유상 서비스를 지속 제공하며 현지 고객의 불편을 최소화할 계획이다. aykim@newspim.com 2026-05-06 20:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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