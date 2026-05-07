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[서울시의원 후보] 국민의힘 강남 1~6, 민경희·강신욱·이인화·유만희·이도희·김길영

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  • 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 강남구 서울시의원 후보를 확정했다.
  • 1~6선거구 후보는 민경희·강신욱·이인화·유만희·이도희·김길영이다.
  • 현역 시의원과 구의회 출신, 전문 인사들이 대거 배치됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 강남구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 강남구 1~6선거구 후보는 민경희·강신욱·이인화·유만희·이도희·김길영 후보다.

강남구 서울시의원 선거구는 압구정·청담동 일대를 포함한 1선거구, 논현동 일대를 포함한 2선거구, 역삼·도곡동 일대를 포함한 3선거구, 일원·수서·세곡동 일대를 포함한 4선거구, 개포·대치동 일대를 포함한 5선거구, 삼성동과 대치동 일대를 포함한 6선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원과 구의회 출신, 정무·정책 경험을 갖춘 인사들이 대거 배치됐다.

민경희 국민의힘 강남구 1선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 강남구 1선거구 민경희 후보

1971년생인 민경희 후보는 연세대학교 생활환경대학원 패션산업정보전공을 졸업하고 이학사 학위를 받았다.

국민의힘 중앙여성위원회 부위원장으로 활동하고 있으며 제22기 민주평화통일자문회의 자문위원을 맡고 있다.

기업 임원으로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.

강신욱 국민의힘 강남구 2선거구 후보 [사진=서명옥 의원실]

◆ 강남구 2선거구 강신욱 후보

39세인 강신욱 후보는 충북대학교 일반대학원 안전공학과에서 석사 학위를 받았다.

국회의원 비서관 출신으로 국회 현장에서 정무·정책 분야 경험을 쌓아왔다.

정책 수립과 대외 협력 업무를 수행해왔으며 지역 현안을 시정에 반영하기 위한 활동을 이어가고 있다.

이인화 국민의힘 강남구 3선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 강남구 3선거구 이인화 후보

1968년생인 이인화 후보는 호서대학교 벤처대학원을 졸업하고 경영학 박사 학위를 받았다.

건축사로 활동하고 있으며 현재 도원건축사사무소 대표를 맡고 있다.

대통령소속 국가건축정책위원회 위원을 지낸 바 있으며 건축·도시 분야 경험을 바탕으로 활동을 이어가고 있다.

유만희 국민의힘 강남구 4선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 강남구 4선거구 유만희 후보

1961년생인 유만희 후보는 중앙대학교 사회복지학과를 졸업했으며 중앙대학교 사회개발대학원에서 사회복지학 석사 학위를 받았다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 보건복지위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 환경수자원위원회 위원과 윤리특별위원회 부위원장으로 활동하고 있으며 규제개혁 특별위원회 위원과 정책위원회 위원을 맡고 있다.

강남구의회 4선 의원 출신으로 현재 국민의힘 강남을 당협 부위원장으로 활동하고 있다.

이도희 국민의힘 강남구 5선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 강남구 5선거구 이도희 후보

이도희 후보는 이화여자대학교 건축학과를 졸업했다.

제9대 강남구의회 의원으로 활동하고 있으며 현재 후반기 경제도시위원회 위원장을 맡고 있다.

제8대 강남구의회 의원과 행정재경위원회 부위원장을 지냈으며 강남구 민간위탁 운영 관련 특별위원회 위원장과 예산결산특별위원회 위원장 등을 역임했다.

김길영 국민의힘 강남구 6선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 강남구 6선거구 김길영 후보

1973년생인 김길영 후보는 한국체육대학교 대학원에서 박사 학위를 받았으며 동국대학교 대학원 정책학전공 박사과정을 수료했다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 도시안전건설위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 도시계획균형위원회 위원장으로 활동하고 있으며 서울미래전략 통합추진 특별위원회와 2036년 서울올림픽 유치 지원 특별위원회 등에서 활동했다.

국민의힘 서울시의회 원내수석부대표와 서울시당 대변인, 국회의원 보좌관 등을 지냈으며 제6대 강남구의회 의원으로 활동한 바 있다.

oneway@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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