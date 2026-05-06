韩KOSPI指数收盘报7384点 股市迎历史性上涨

纽斯频通讯社首尔5月6日电 韩国股市6日大幅上涨，综合股价指数（KOSPI）创历史新高，龙头企业三星电子市值破1万亿美元，成为推动市场上行的主要力量。

图为6日，韩国首尔中区韩亚银行乙支路总部交易大厅，交易员纷纷庆祝KOSPI指数创历史新高。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所发布的数据显示，当天KOSPI收于7384.56点，较前一交易日上涨447.57点，涨幅6.45%；盘中一度升至7426.60点，刷新历史最高水平。

全天成交额为58.1745万亿韩元。资金流向方面，外资净买入3.1346万亿韩元，创单日历史新高，个人和机构分别净卖出5715亿韩元和2.3135万亿韩元。

受资金集中流入影响，半导体等权重板块领涨。三星电子股价盘中涨幅超过14%，市值达到约1.0400万亿美元（彭博数据），跻身全球大型科技公司行列。SK海力士等相关企业股价亦明显上涨。

分析认为，全球人工智能（AI）产业投资持续扩大，带动半导体需求增长，是本轮韩国股市上涨的重要支撑因素。同时，国际市场相关科技股走强、芯片供应链预期改善以及油价趋稳等因素，也对投资者情绪形成提振。

同日，创业板科斯达克（KOSDAQ）指数收于1210.17点，较前一交易日下跌3.57点，跌幅0.29%。外汇市场方面，韩元对美元汇率收于1455.1韩元，较前一交易日升值7.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社