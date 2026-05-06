박완수 후보, 수도권형 대중교통 체계 도입 선언..."주요 거점 잇는 G버스 신설"

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동부권과 부산·울산 연결

AI 연동 환승 시스템 구축

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 국민의힘 경남지사 후보가 창원·김해·양산 등 동부권을 부산·울산과 연결하는 'G-링크 3.0' 구축 계획을 내놨다.

박 후보는 6일 경남도청 프레스센터에서 기자회견를 열고 "창원~김해~양산 등과 부산~울산 연결하는 광역급행버스 도입 및 창원~진주~합천 잇는 급행버스를 도입하겠다"고 밝혔다.

박완수 경남지사 후보가 6일 오후 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 창원·김해·양산 등 동부권과 부산·울산을 잇는 광역급행버스 도입 계획과 창원·진주·합천을 연결하는 급행버스 도입 계획 등을 포함한 경남형 광역교통망 구축 계획, 이른바 'G-링크 3.0' 공약을 발표하고 있다.[사진=박완수 후보 선거캠프] 2026.05.06

G-링크 3.0은 도로·철도·사람의 세 주체가 경남 전역을 연결하는 것을 목표로 하며, 중장기 과제 외에 도민 이동 수요를 즉시 반영한 교통수단 투입에 초점을 맞췄다.

박 지사는 핵심과제로 급행버스 확대를 최우선으로 삼았다. 도민 수요에 맞춘 노선 신설과 운행 간격 조정을 강조하며 수도권식 광역교통체계 구축을 공약했다. 경남형 급행버스 브랜드로 GTG(Gyeongnam to Gyeongnam), GTU(Gyeongnam to Ulsan), GTB(Gyeongnam to Busan)를 도입한다.

GTG A노선은 창원역-상남동-남산터미널-장유-김해시청-물금-북정 등 50km 구간, B노선은 합천역-진주역-창원역-시외버스터미널 등 110km 구간으로 운영한다. 합천역·진주역·창원역·시외버스터미널을 환승 거점으로 삼아 인접 시군 버스와 연계, 경남 전역을 1시간대 대중교통 생활권으로 만든다.

GTB A노선은 거제 상문동-부산역 구간으로 대도시권 광역교통위원회 승인을 받았으며 조기 운행한다. GTB B노선은 김해·양산-부산, GTU는 양산-울산 주요 거점을 잇는다.

창원역·장유역·물금역 등 유동인구 밀집 거점에 환승 정류장을 설치하고 버스·열차·경전철 도착 시간을 AI 등으로 연동해 출퇴근 환승 대기 시간을 10분대로 줄인다. 환승 할인도 경남패스와 연계해 GTG·GTU·GTB로 확대, 장기적으로 경전철·열차까지 적용한다.

동서 4축·남북 5축 격자형 광역교통망도 완성한다. 동서 1축은 광주-함양-거창-합천-대구(광주~대구 고속도로·달빛철도), 2축은 전주-함양-산청-의령-창녕-밀양-울산(함양~합천 고속도로·전주울산선 등), 3축은 순천-하동-진주-창원-김해-부산(남해고속도로·칠원~창원 고속도로 등), 4축은 남해-사천-통영-거제-부산(남해안 섬연결 해상국도)으로 연결한다.

남북 1축은 대전-함양-산청-하동-남해(통영~대전 고속도로 등), 2축은 김천-합천-진주-사천-고성-통영-거제(영동~합천 고속도로·남부내륙철도 등), 3축은 창녕-창원-가덕도신공항(중부내륙 고속도로·CTX-창원선 등), 4축은 대구-밀양-김해-창원-가덕도신공항(중앙 고속도로·경부선 등), 5축은 김해-양산-울산-부산(경부 고속도로·부산~양산~울산광역철도 등)으로 망을 짠다.

동부권 정체 구간인 동서 3축 칠원-창원-진영(4차로→6차로, 6차로→8차로 확장), 남북 5축 김해공항-대동·부산신항-김해 고속도로 신설 등 18개 광역도로를 확장·신설한다.

버스 중심 체계를 철도로 분산한다. 동서 3축 부전-마산 복선전철은 내년 상반기 마산-강서 금호역 부분 개통, 2027~2028년 전 구간 개통 후 KTX-이음·ITX-마음으로 창원-김해-부산 왕복 48회(30분 간격) 운행, 진주 연장도 추진한다. 남북 5축 부산-양산-울산 광역철도·동남권 순환광역철도, 남북 3축 CTX-진해선 등을 구축해 동부 경남과 부산·울산을 생활권으로 통합한다.

남부내륙철도 착공에 이어 사천우주항공선·전주울산선(전주~함양~산청~의령~밀양~울산)도 추진, 서부 경남 사각지대 해소에 나선다.

마지막으로 거가대교·마창대교 통행료 부담 완화다. 거가대교는 공휴일 20% 할인 중이며 운영권 인수로 도민 요금을 절반 수준으로 낮춘다. 마창대교는 출퇴근 32% 인하 적용, 도민 한정 추가 지원을 검토한다.

박 지사는 "G-링크 3.0은 단순한 SOC 사업이 아니라 도민의 일상 이동을 개선하는 사람 중심 교통정책"이라며 "도민 수요가 높은 급행버스 노선부터 우선 신설해 늦어도 2027년 하반기부터 단계적으로 운영에 들어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com