조국 "평택을 글로벌 AI 허브로"…3가지 평택 비전 제시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 오는 6.3 지방선거와 함께 치러지는 평택시을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 후보가 6일 평택시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 6차 비전으로 평택의 미래 발전 방향을 담은 '글로벌 AI 넥서스(The Global AI Nexus, 평택)' 구축을 제시했다.

이날 조 후보는 기자회견을 통해 "지금까지 평택이 세계 최대의 반도체 생산기지였다면, 앞으로는 전 세계 AI 산업의 두뇌와 심장이 모이는 글로벌 AI 넥서스로 나아가야 한다"고 포문을 열었다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =조국 후보가 평택의 미래 발전 방향을 담은 '글로벌 AI 넥서스(The Global AI Nexus, 평택)' 구축에 대해 설명하고 있다. 2026.05.06 krg0404@newspim.com

이어 그는 "이재명 대통령이 지난해 11월 APEC 정상회의에서 제안한 AI 이니셔티브와 경주선언을 통해 확정된 '아시아·태평양 AI 센터' 유치를 평택의 최우선 과제로 제시했다"며 "평택이 이 대통령의 AI 3대 강국 비전과 평택의 압도적 자산을 연결할 수 있는 최적지"라고 주장했다.

특히 조 후보는 평택이 아태 AI 센터 유치에 유리한 이유로 AI 반도체의 핵심인 HBM(고대역폭 메모리) 양산지, 삼성전자의 최첨단 팹 집적, KAIST 평택캠퍼스 개교, 미군기지와 평택항의 지정학적 이점 등을 꼽았다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =평택의 미래 발전 방향을 담은 '글로벌 AI 넥서스(The Global AI Nexus, 평택)' 구축 안.2026.05.06 krg0404@newspim.com

조 후보는 "반도체 생산부터 서비스 실증과 적용까지 모든 과정이 한 곳에서 이뤄질 수 있는 최적의 융합 생태계가 평택에 있다"며 "6월 선거 이후 국회의원, 시장, 기업, 전문가 등이 참여하는 '아태 AI 센터 평택 유치 추진위원회'를 발족할 계획"이라고 전했다.

두 번째 과제로 조 후보는 평택을 '세계 최고 수준의 AI 리빙랩'으로 도약시키겠다고 제시했다.

조 후보는 "스마트 팩토리, 자율주행차, 로봇에 탑재되는 '피지컬 AI'의 확산에 주목해야 한다"며 "평택이 반도체·자동차·물류 3대 산업이 동시에 집적된 국내 유일의 도시"라고 설명했다.

그러면서 조 후보는 "최근 평택이 제조 AI 데이터센터와 피지컬 AI 확산센터 공모에서 고배를 마신 것은 우리의 압도적 자산을 국가적 의제로 끌어올릴 정치적 역량이 부족했기 때문"이라며 "아태 AI 센터 유치를 통해 스마트 팩토리, 자율주행 시험 도로, 자동화 항만 물류 시스템을 빠르게 구축하겠다"고 약속했다.

조 후보는 끝으로 '평택형 AI 인재 사이클' 완성을 제시했다. 2030년 개교 예정인 KAIST 평택캠퍼스를 '지붕'으로, 'AI 특화 평택 과학영재학교 신설'을 '기초'로 하는 인재 양성 체계 구축을 제안했다.

이어 조 후보는 "평택에서 배우고 연구하며 정착하는 AI 라이프 사이클을 구축하겠다"며 "과학영재학교에서 잠재력을 발굴하고, KAIST와 인근 대학에서 성장하며, 아태 AI 센터에서 글로벌 프로젝트를 수행하고, 삼성전자와 현대모비스 등에서 산업의 주역으로 활약하는 산·학·연 선순환 구조를 목표로 삼겠다"고 밝혔다.

끝으로 조 후보는 "평택은 대한민국의 중심이며, 그에 걸맞은 대평택 시대를 열기 위해 모든 역량을 쏟겠다"며 지지를 호소했다.

krg0404@newspim.com