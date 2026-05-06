하나은행, 달리기 기록 따른 금리 혜택 '달려라 하니 적금' 출시

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달리기 기록 따라 연 1.5%~2.5% 우대금리 적용

하나원큐 통한 이벤트도 진행, 스마트워치·러닝화 등 경품

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 달리기 기록에 따른 금리 혜택을 제공하며, 건강관리 활동을 통해 추가 금리를 받을 수 있는 '달려라 하나 적금'을 출시했다고 6일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 달리기 기록에 따른 금리 혜택을 제공하며, 건강관리 활동을 통해 추가 금리를 받을 수 있는 '달려라 하나 적금'을 출시했다고 6일 밝혔다. [사진=하나은행] 2026.05.06 dedanhi@newspim.com

'달려라 하나 적금'은 최근 대두된 러닝 트렌드에 맞춰 개발된 상품으로, 가입자는 우대금리를 포함해 최고 6.0%의 금리를 적용받는다. 매월 최소 1만원에서 최대 30만원까지 가입할 수 있으며, 계약 기간은 1년이다.

하나은행은 손님의 달리기 기록에 따라 연 1.5%에서 2.5%의 우대금리를 제공한다. '하나원큐 마이데이터 건강자산관리 서비스'를 통해 누적 달리기 거리가 측정되며, 500km 이상일 경우에는 우대금리 2.5%가 적용된다.

추가적으로, '국민체력100 체력인증서' 발급 확인이나 초대 코드를 통해 가입한 손객 수에 따라 최대 1.0%의 우대금리와, 1년 이상 하나은행 예적금 미보유 고객에 대해 0.7%가 제공되는 등 다양한 혜택이 마련되어 있다.

하나은행 관계자는 "'달려라 하나 적금'을 통해 손님들이 달리기와 금융을 함께 즐기며 건강한 저축 습관을 형성할 수 있기를 바란다"라며 "'스포츠는 하나!'라는 슬로건 아래 다양한 스포츠 연계 금융 상품을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

한편, '하나원큐 마이데이터 건강자산관리 서비스'는 달리기 거리 측정 외에도 건강검진, 병원 방문 이력에 기반한 건강 점수를 제공하고, 지속적인 신체 활동을 독려하는 리워드 프로그램도 운영한다.

하나은행은 새 상품 출시를 기념해 5월 18일부터 6월 30일까지 모바일 앱 '하나원큐'를 통한 이벤트를 진행할 예정이다. 이 이벤트에 참여한 손님에게는 스마트워치와 러닝화 등 경품 추첨 혜택이 주어진다. '달려라 하나 적금'은 5만좌의 한도로 판매되며, 하나은행 모바일 앱을 통해 가입할 수 있다

dedanhi@newspim.com