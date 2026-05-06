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국민통합위, 의제 공모에 4215건 제안…정치·이념과 양극화 관심 높아

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  • 대통령직속 국민통합위원회가 지난달 8일부터 이달 3일까지 의제 발굴 공모를 진행했다.
  • 4215건의 국민 제안을 접수하며 목표 1000건을 4배 초과 달성했다.
  • 정치·이념, 양극화 등 분야 제안을 바탕으로 국민대화와 제도 개선을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민 선호도 조사, 국민패널 토론 거쳐 최종 의제 선정

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 지난달 8일부터 이달 3일까지 진행한 의제 발굴 공모에서 4215건의 국민 제안을 접수했다.

통합위는 "당초 목표인 1000건을 4배 이상 초과한 수치"라며 "접수된 제안 중 2801건은 온라인 소통 플랫폼 '모두의 국민통합'을 통해, 1414건은 정부플랫폼 '국민생각함'을 통해 수렴됐다"고 밝혔다.

'모두의 국민통합' 플랫폼은 지난달 8일 개통됐다. 통합위는 온·오프라인에서 국민의 의견을 폭넓게 수렴해 국민패널과 통합위가 함께 대화 의제를 정하고, 다층적인 대화와 숙의 토론을 거쳐 이해와 공감에 기반한 국민대화 결과를 도출해 나간다는 방침이다.

국민통합위원회 온라인 소통 플랫폼 '모두의 국민통합' 페이지 [사진=국민통합위원회]

통합위는 또 온라인 소통과 함께 '일상 속 갈등'을 주제로 100개 팀이 자율적으로 진행하는 국민대화도 추진했다. 총 109개 팀 453명이 참여했다.

접수된 제안은 정치·이념 873건(21%), 양극화 802건(19%), 세대 731건(17%), 사회적 약자 770건(18%), 지역 546건(13%), 젠더 493건(12%)으로 분포했다.

정치·이념 분야에서는 선거제도 개편, 협치 강화 같은 정치구조 개편과 가족·지인 간 이념 갈등, 가짜뉴스와 알고리즘에 따른 정보 왜곡 등이 언급됐다. 양극화 분야에서는 전·월세 불안 등 주거비, 사교육·학자금 등 불평등한 출발선, 비정규직·플랫폼 노동, 의료비 부담 등이 제기됐다.

지역 분야에서는 수도권과 지방 간 교육·의료·일자리 격차와 지방 소멸 문제가, 세대 분야에서는 직장·가족 내 소통 방식 충돌, 가치관 차이, 디지털 기술 격차 등이 주요 이슈였다. 젠더 분야에서는 임금격차·경력단절 등 제도적 불평등과 일상 속 성별 역할 분담이, 사회적 약자 분야에서는 장애인 이동권, 한부모·고립은둔청년 등 돌봄 사각지대, 고령층 디지털 소외, 다문화·이주민 차별 문제가 담겼다.

공감을 많이 얻은 제안을 살펴보면 정치 분야에서 '보수의 심장'이라 불리는 대구에서 자란 중도 성향의 40대 직장인 남성 A씨의 경우 명절이나 가족 모임에서 정치 이야기를 하면 충돌이 잦다는 개인의 사례를 들어, 갈등을 줄이려면 상대를 설득하기보다 경청과 경험 중심의 대화가 필요하다고 조언했다.

A씨는 사회적으로는 서로 다른 생각을 가진 사람들이 중립적인 진행자와 함께 감정적 충돌 없이 이야기할 수 있는 공론장이 필요하고, 제도적으로는 한쪽 의견만 반복 노출되는 미디어 구조를 완화해야 한다고 했다.

젠더 갈등과 관련해 20대 직장인 여성 B씨는 "(사회에서) 인정받으려면 남성처럼 행동하며 분위기에 맞추거나, 압도적 실력으로 아웃라이어(특정 분야에서 비범하게 뛰어난 사람)가 돼야 겨우 자리 잡을 수 있는 느낌"이라며 "중요한 기회와 정보가 비공식 네트워크에서 결정되는 문화가 줄어들어야 하고, 조별과제·연구과제에서 역할이 성별로 무의식적으로 고정되는 분위기도 바뀌어야 한다"고 의견을 냈다.

국민통합위가 지난달 27일 서울 명동 온드림소사이어티에서 '내일을 준비하는 청소년'을 주제로 현장 토론회를 진행하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이석연 통합위원장은 "국민이 직접 제안하고 해법을 만들어가는 모든 과정이 진정한 국민통합의 디딤돌이 될 것"이라고 말했다.

통합위는 접수된 제안을 토대로 국민 선호도 조사와 국민패널 토론을 거쳐 최종 의제를 선정하고, 국민 대토론회를 통해 국민제안을 도출할 예정이다. 이후 소관 정부부처에 권고하여 구체적 제도 개선이나 법령 개정을 도출하고, 상시적으로 현장형 국민대화 의제를 발굴할 계획이다.

the13ook@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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