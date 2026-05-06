카카오뱅크, 1분기 순익 1873억 '역대최대'...전년비 36.3%↑

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1분기 중·저신용 대출 신규 취급 비중 45.6%

고객수 2727만명, MAU 2032만명 '역대최대'

비이자수익 3029억원, 영업수익 내 비중 37%

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크는 올해 1분기 당기순이익 1873억원 기록했다고 6일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 36.3% 증가한 수치로 분기 기준 역대 최대 규모다.

영업수익은 4.4% 증가한 8193억원을 기록했다. 개인사업자대출과 정책대출 중심의 여신 성장과 수수료·플랫폼 비즈니스, 자금운용 등 사업 다각화에 역량을 집중한 결과 균형잡힌 성장을 실현했다.

여신이자수익을 제외한 비이자수익은 3029억원으로 집계됐다. 지난해와 비교해 7.5% 증가하며, 분기 기준 처음으로 3000억원을 돌파했다. 전체 영업수익에서 비이자수익이 차지하는 비중 또한 37%로 높아졌다. 수수료·플랫폼 수익은 4.1% 성장한 808억원으로 집계됐다.

[사진= 카카오뱅크]

1분기에 카카오뱅크를 통해 제휴 금융사의 신용대출, 주택담보대출을 실행한 금액은 1조3280억 원이다. 카카오뱅크는 향후 오토금융, 전월세보증금대출 등 대출 비교 상품군과 제휴사를 꾸준히 확대해 대출 플랫폼으로서의 입지를 강화할 계획이다.

체크카드 결제액은 4분기 연속 6조원 수준을 유지했다. 카카오뱅크는 하반기부터 맞춤형 혜택 체크카드, 청소년·외국인 전용 카드, 두 번째 상업자 표시 신용카드(PLCC) 등 신규 카드 상품을 연이어 출시하며 결제 영역을 본격 강화한다는 방침이다.

자금운용손익은 1520억원으로 집계됐다. 시장금리 상승에 따른 수익증권 손익 감소 영향으로 작년 1분기와 비교하면 128억원 감소했으나 단기자금 수익률 개선에 힘입어 직전 4분기보다는 개선세를 보였다.

해외 시장 진출을 통한 기업 가치 제고 역량도 숫자로 증명되고 있다. 첫 글로벌 투자를 단행한 인도네시아 디지털뱅크 '슈퍼뱅크'가 상장에 성공함에 따라, 투자에 대한 평가차액 933억 원이 영업외손익으로 반영됐다.

지속가능한 성장에 기반한 주주환원 확대 및 주주가치 제고를 위한 노력도 이어간다. 카카오뱅크는 2025 회계연도 주주환원율을 45% 수준으로 확대한 데 이어, 2026 회계연도 이익에 대한 주주환원율을 50%까지 높인다는 목표다.

1분기 말 여신 잔액은 47조6990억원이며 1분기 중 4500억원 규모의 중·저신용 대출을 공급했다. 1분기 중·저신용 대출 신규 취급 비중은 45.6%, 잔액 비중은 32.3%로 목표치를 상회했다. 개인사업자 대출 잔액은 지난해 말 대비 3480억원 증가한 3조4030억원이다.

포용금융과 함께 건전성도 확보했다. 30% 이상의 중·저신용 대출 비중을 유지하고 있음에도 불구하고, 1분기 연체율은 0.51%로 안정적으로 관리되고 있다. 고정이하여신비율(0.53%)과 대손비용률(0.55%)도 이전 분기와 동일한 수준을 유지했다.

올해 1분기 말 기준 고객 수는 2727만 명으로 3개월 만에 57만명 증가했다. 고객 활동성도 꾸준히 증가해 1분기 카카오뱅크의 월간활성이용자수(MAU)와 주간활성이용자수(WAU)는 각각 2032만명, 1502만명으로 역대 최고 수치를 기록했다.

1분기 말 수신 잔액은 69조3560억 원으로 3개월만에 1조원 넘게 늘어났다. 국내 증시 활황 영향으로 정기적금 잔액은 감소했으나, 요구불예금과 정기예금 잔액이 성장하며 전체 수신 규모가 확대됐다.

특히, 모임통장 잔액이 1조원 가량 증가하며 요구불예금 중심의 수신 성장을 견인했다. 1분기 기준 모임통장 순 이용자수와 잔액은 1290만명, 11조6000억원으로 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

peterbreak22@newspim.com