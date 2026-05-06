수퍼게이트, 대만 폭스콘 계열 소클 테크놀로지와 협력

SoC 설계부터 제조·유통까지 밸류체인 공동 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 반도체 설계 전문기업 수퍼게이트는 대만 폭스콘 계열 반도체 설계 기업 소클 테크놀로지(Socle Technology Corporation)와 반도체 설계 및 제조 협력을 위한 업무협약(LOI)을 체결했다고 6일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 4월 29일 체결된 이번 협약을 통해 양사는 SoC 설계부터 제조, 유통에 이르는 전반적인 영역에서 협력을 추진할 계획이다. 설계부터 제조까지 이어지는 반도체 밸류체인을 공동으로 구축한다는 점에서 의미가 있다고 회사 측은 밝혔다.

특히 양사는 SoC/ASIC 설계부터 파운드리 기반의 턴키(Turn-key) 제조, 글로벌 프로젝트 연계까지 반도체 전반에 걸친 협력 범위를 확대할 예정이다. 또한 각자의 설계 역량과 글로벌 네트워크를 바탕으로 프로젝트 발굴부터 수행까지 전 과정에서 공동으로 추진할 방침이다.

수퍼게이트 로고. [사진=수퍼게이트]

소클 테크놀로지는 2001년 설립된 SoC 설계 및 구현 전문 기업으로 대만 폭스콘 그룹 계열의 반도체 설계 서비스 회사다. 700건 이상의 ASIC 프로젝트 수행 경험과 20억 개 이상의 칩 출하 실적을 보유하고 있으며, 다수의 파운드리 및 OSAT 파트너와 협력해 설계부터 생산, 유통까지 이어지는 통합 서비스를 제공하고 있다.

수퍼게이트는 고성능 컴퓨팅(HPC)과 자율주행 분야를 중심으로 커스텀 SoC 설계를 수행하는 기업으로 ARM 기반 설계 경험을 보유하고 있다. AI 반도체 설계 역량을 기반으로 다양한 커스텀 SoC 프로젝트를 수행하고 있고, 향후 적용을 위한 관련 IP 개발을 병행하고 있다.

이미 자체 개발 중인 SMM(Scalable Multi-Modal) 아키텍처를 기반으로, 32TFLOPS 성능의 NPU 칩 'VISTA1'에 대한 검증을 진행하고 있어 AI 추론 가속 분야에서의 소클 테크놀로지와의 기술 협력이 기대된다. 양사는 이번 협력을 바탕으로 글로벌 반도체 시장에서 공동 사업 기회를 확대해 나갈 계획이다.

수퍼게이트 관계자는 "글로벌 설계 및 제조 인프라를 갖춘 소클 테크놀로지와의 협력을 통해 고객 대응 범위를 확대할 수 있을 것으로 기대한다"며, "AI 인프라 시장이 확대되면서 맞춤형 SoC/ASIC 설계에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼 당사의 기술력을 기반으로 AI 컴퓨팅 연산 효율·전력·맞춤형 구조 수요에 적극 대응해 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com