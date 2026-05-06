노랑풍선, '옐로LIVE'서 동유럽 패키지 강화

기사·가이드 경비 면제, 5월부터 10월까지 운영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 라이브 커머스 '옐로LIVE'를 통해 동유럽 장거리 패키지를 강화한다고 6일 밝혔다. 이날 오후 2시 진행되는 방송에서 체코·오스트리아·헝가리 3국을 도는 7박 9일 상품을 선보인다.

회사에 따르면 최근 장거리 여행 수요가 가격 비교에서 여행 구성과 포함 혜택 중심으로 변화하고 있다. 이에 이동 편의성과 비용 절감을 강화한 상품으로 대응한다.

이번 상품은 아시아나항공 직항편을 이용해 프라하 또는 부다페스트로 이동하는 일정으로 구성됐다. 프라하, 체스키크룸로프, 비엔나, 할슈타트, 부다페스트 등 동유럽 주요 도시 11곳을 방문한다. 프라하 성, 쉔부른 궁전 내부 관광, 프라하·부다페스트 야간 도보 투어 등 핵심 관광지를 포함했다.

부다페스트 야경. [사진=노랑풍선]

숙박과 식사, 프라하 5성급 호텔 1박이 모두 포함돼 추가 비용을 최소화했다. 출발 기간은 5월부터 10월까지로 여름 성수기와 추석 연휴 수요를 고려했다. 라이브 방송을 통해 예약하는 고객에게는 기사·가이드 경비(1인 90유로)를 전액 면제해준다. 2배 포인트 적립과 카드 할인 등 추가 혜택도 제공된다.

노랑풍선 관계자는 "최근 예약 흐름을 보면 단거리 중심으로 수요가 증가하지만, 장거리 상품의 경우 가격과 구성에 따라 선별적으로 예약이 나타나는 모습을 보이고 있기 때문에 이에 맞춰 비용을 고려한 상품 구성을 강화했다"라며 "이번 옐로LIVE를 통해 고객들이 가격뿐 아니라 전체 여행 조건을 비교해 합리적인 선택을 할 수 있는 기회를 제공하고자 한다"라고 말했다.

nylee54@newspim.com