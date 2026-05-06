亚开行下调韩国经济增长预期 中东冲突成主要风险

纽斯频通讯社撒马尔罕5月6日电 亚洲开发银行（ADB）首席经济学家朴之水（Albert Park）当地时间4日表示，在中东冲突持续影响下，韩国经济增长面临下行压力，全年增速可能明显低于此前预期。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

朴之水当天在乌兹别克斯坦撒马尔罕出席ADB年会时表示，尽管韩国半导体出口强劲，但中东局势推高能源价格，对以能源进口为主的韩国经济形成较大冲击。

ADB在最新情景分析中预计，在中东冲突持续的情况下，韩国2026年经济增长率将较原先预测下调0.9个百分点至1%，2027年增长率预计约为1.4%，较此前预测下调0.5个百分点。此前ADB在冲突短期内缓解的假设下，曾预计韩国2026年和2027年经济增长率均为1.9%。

根据该情景设定，国际油价今年平均约为每桶96美元，2027年约为80美元，均高于冲突前约69美元的水平。ADB同时指出，若局势进一步恶化，油价存在升至每桶200美元的可能。

朴之水表示，韩国对中东原油和液化天然气依赖程度较高，叠加物价上涨带来的利率上行压力，使其面临的冲击相对更为明显。他同时指出，半导体产业景气虽对经济形成支撑，但相关生产亦依赖部分中东原材料，难以完全抵消外部冲击。

不过，朴之水认为韩国出现严重滞胀的风险较低。韩国具备较为完善的经济结构和政策调控能力，半导体出口增长也在一定程度上对冲了不利影响。

ADB方面表示，上述评估主要反映中东冲突的直接影响，尚未充分考虑半导体出口增长及财政政策等因素。更为全面的经济展望将于7月发布。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社