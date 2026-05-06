무보, K-콘텐츠 수출경쟁력 강화 지원에 앞장

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이차보전사업 1호 지원개시

대출 금리 2.5%p 예산 지원

서울시·콘진원과 협력 확대

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 K-콘텐츠의 수출경쟁력 강화 지원에 나섰다.

무역보험공사는 K-콘텐츠 기업의 금융비용 부담을 완화하기 위해 '이차보전사업'을 개시한다고 6일 밝혔다.

본 사업은 대출금리 가운데 2.5%p를 정부 예산으로 지원하는 방식으로 국내 콘텐츠 기업의 수출 경쟁력을 높일 것으로 기대된다.

[AI 일러스트=김하영 인턴기자] 2026.05.06 gkdud9387@newspim.com

무보는 이번 이차보전사업을 발판으로 문화산업 육성을 위한 정책금융 공급에 더욱 매진한다는 방침이다. 지난해 7월 출시된 문화산업보증은 영화·드라마·게임 등 우수 콘텐츠 수출기업 전용 특화 상품이다. 무보는 현재까지 총 29개사에 대한 지원을 완료했다.

올해 3월에는 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원, 주요 은행 3곳(기업·하나·우리)과 업무협약을 맺고 콘텐츠 수출 지원 기반을 확충했다.

무보는 이차보전사업 외에도 서울시, 한국콘텐츠진흥원과 협력해 콘텐츠 수출 지원에 앞장서고 있다. 이에 서울시와 협력해 올해부터 중소기업 수출보험·보증료 지원 대상에 문화산업보증을 새롭게 포함시켰다.

또한 한국콘텐츠진흥원과 파트너십을 맺고 추천 기업에 대해 보증료 20% 할인을 제공한다. 두바이 등에서 열리는 K-박람회에서 공동 마케팅을 추진해 참가기업 47개사에 무역보험도 지원했다.

1호 수혜 기업은 K팝 음반과 굿즈를 수출하는 ㈜브이에이트코프로, 기업 관계자는 "최근 해외 주문이 많아 자금 부담이 있었는데, 이자가 줄어 수출을 해낼 수 있겠다는 자신감이 든다"고 말했다.

장영진 무보 사장은 "기업이 금융비용 등에 대한 부담 없이 수출에만 전념하도록 돕는 것이 우리의 역할"이라며 "앞으로도 우리 콘텐츠 산업의 해외 영토 확장에 힘쓰겠다"고 강조했다.

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