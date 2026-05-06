[로펌이슈] 세종, '2026 정기주총 리뷰 세미나' 개최…지배구조 대응 전략 제시

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종은 오는 14일 오후 3시 서울 종로구 그랑서울 24층 세미나실에서 '2026 정기주총 리뷰 세미나'를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 세미나는 현장과 온라인을 병행하는 하이브리드 방식으로 진행되며, 2026년 정기주주총회에서 나타난 주요 변화와 실무상 쟁점을 분석하고 2027년 대응 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

[자료=세종]

세종에 따르면 올해 정기주총은 개정 상법이 본격 적용된 첫 해로, 기업들은 정관 설계부터 주주 커뮤니케이션, 의결권 자문 대응, 중장기 지배구조 전략까지 종합적인 대응 역량이 요구되고 있다.

첫 번째 세션에서는 백상현 변호사가 '개정 상법의 첫 적용: 정관과 이사회 구조의 변화'를 주제로 발표한다. 이어 최명 변호사는 '자기주식 소각과 배당'을 주제로 자사주 처리와 배당 정책 변화 등을 짚을 예정이다.

세 번째 세션에서는 김명서 전문위원이 이사 선임과 보수 승인 과정에서의 독립성과 책임, 보수 투명성 기준 변화에 대해 설명한다. 마지막으로 안효섭 수석전문위원은 '2026년 주주제안의 변화'를 주제로 실제 안건 분석과 의결권 행사 기준, 기관투자자의 주요 판단 요소 등을 제시한다.

이동건 세종 기업지배구조 전략센터장은 "2026년 정기주주총회는 개정 상법의 영향이 실제 안건 설계와 표 대결 구도에 본격적으로 반영된 첫 사례"라며 "이번 세미나를 통해 기업들이 올해 정기주총의 변화와 흐름을 재점검하고 대응 전략을 선제적으로 논의함으로써 2027년 주주총회 준비에 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

참가 신청은 세종 기획실을 통해 가능하다.

abc123@newspim.com