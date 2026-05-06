대한항공·아시아나항공, 어린이날 합동 직업 특강 실시

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나항공이 5일 어린이날 항공 직업 특강을 실시했다.
- 서울 국립항공박물관에서 200여 명 어린이 청소년이 참석했다.
- 양사 임직원이 직업 소개와 조언을 전하며 합동 봉사활동을 지속한다.
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통합법인 출범 앞두고 사회공헌 분야 공동 활동
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 통합 출범을 앞두고 어린이날을 맞아 항공 직업 특강을 공동 실시하며 미래 인재 육성을 위한 합동 봉사활동을 전개했다. 양사 임직원들은 매월 1회 이상 합동 교육기부 봉사를 이어가며 항공 전문가와 미래 세대 간의 소통 창구 마련에 주력하고 있다.
대한항공은 아시아나항공과 지난 5일 서울 강서구 국립항공박물관에서 '어린이날 항공 직업 특강'을 실시했다고 6일 밝혔다. 이번 특강은 교육기부 봉사의 일환으로 오전과 오후 총 2차례에 걸쳐 진행됐으며, 항공업 진로에 관심 있는 어린이와 청소년 약 200명이 참석했다.
행사는 양사 교육기부 봉사단 소속 운항·객실승무원의 직업 소개와 질의응답 순으로 구성됐다. 현직 승무원들은 실제 경험을 토대로 직업의 세계를 강의하고 항공업계 꿈나무를 위한 조언을 전달했다.
양사는 기업의 사회적 가치 실천을 위해 앞으로도 합동 봉사활동을 꾸준히 진행하며 소통의 장을 마련할 계획이다.
한편, 대한항공과 아시아나항공은 '통합 대한항공' 출범을 앞두고 공동 활동을 지속하고 있다. 지난달 22일에는 경기 파주시 오두산 통일전망대에서 장애인 문화체험 활동을 펼쳤으며 지난 3월에는 교육기부 봉사단이 대한항공 본사 스튜디오에서 온라인 직업 특강을 실시한 바 있다.
aykim@newspim.com