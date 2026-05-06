부산시, 사상역 보행 환경 개선 착공…사람 중심 디자인 구현

AI 핵심 요약beta
- 부산시 6일 사상역 일대 도시비우기 사업 7일 착공한다.
- 658m 구간 210개 공공시설물 철거·통합·정비로 보행 환경 개선한다.
- 2028 세계디자인수도 실현 위해 시민 중심 공간으로 재편한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 7일 사상역 일대 보행 환경 개선을 위한 도시비우기 사업을 착공, 2028 세계디자인수도 실현을 추진한다고 6일 밝혔다.
사상역 일원 658m 구간에 경찰청·교통공사 등 25개 기관 248개 공공시설물이 혼재돼 보행 불편과 경관 저해가 문제였다. 시는 전수조사와 기능 재분석으로 210개(84.7%) 정비를 계획한다. 철거 56개, 통합 7개, 정비 147개다.
5번 출구·시외버스터미널 앞 병목 구간 화단·볼라드 등 제거하고 횡단보도 7m→14m 확대한다. 3번 출구 쓰레기 적치 공간 정비, 사상교차로 환기구 이전으로 보행 안전 확보한다. 6번 출구는 '만남의 장소'로 재구성한다.
통합디자인 적용과 시설물 슬림화로 경관 개선, 단순 통행 공간을 머무름 장소로 전환한다. 2028 세계디자인수도 '사람 중심 디자인' 구현 사업이다.
시민 불편 최소화 단계 시공, 안전관리 강화한다. 완료 후 보행 편의·활용도 높은 공간으로 탈바꿈 전망이며 부산 전역 확산 기대한다.
문정주 미래디자인본부장은 "도시비우기 사업 불필요한 요소를 덜어내고 시민 중심 공간으로 재편하는 2028 세계디자인수도 부산의 핵심 전략"이라며 "도시철도 사상역 일대를 시작으로 부산 전역의 도시공간을 혁신하여 세계적 수준의 디자인 도시로 도약하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com