고유가 직격탄 맞은 관광업계…문체부, 관광기금 융자 4375억으로 긴급 확대

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 고유가 여파로 타격받은 관광업계를 지원하기 위해 관광기금 융자지원을 6일 대폭 확대하기로 했다.
- 추가경정예산 2000억 원을 편성해 상반기 1000억 원을 우선 공급하며 상반기 융자 규모를 3375억 원에서 4375억 원으로 늘렸다.
- 창업 7년 미만 중소기업 관광사업체를 위한 스타트업 융자 300억 원을 별도 편성해 신축·개보수·운영자금을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 고유가 여파로 직격탄을 맞은 관광업계를 지원하기 위해 관광진흥개발기금(관광기금) 융자지원을 대폭 확대한다고 6일 밝혔다.
문체부는 추가경정예산을 통해 융자지원사업 예산 2000억 원을 추가 편성했으며, 이 중 1000억 원을 상반기에 우선 공급하기로 했다. 이에 따라 당초 3375억 원이었던 상반기 융자지원 규모는 4375억 원으로 늘어난다. 하반기에도 기존 계획 3000억 원에 추경 잔여분 700억 원을 더해 총 3700억 원 규모로 지원이 이뤄진다.
관광산업은 중동전쟁 장기화로 인한 고유가 상황에서 가장 먼저 타격을 받은 업종으로 꼽힌다. 항공·숙박·여행사 등 업종 전반에 걸쳐 비용 부담이 급증하면서 경영 여건이 악화됐기 때문이다. 문체부는 이번 추경 집행이 관광업계의 조속한 경영 안정과 위기 극복을 위한 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.
이번 추경에서 눈에 띄는 점은 창업 7년 미만 중소기업 이하 관광사업체를 위한 '관광사업체 스타트업 융자' 300억 원이 별도로 편성됐다는 것이다. 융자 한도는 신축 자금 30억 원, 개보수 자금 10억 원, 운영자금 3억 원이며, '관광기금 융자상시지원센터'를 통해 신청할 수 있다.
fineview@newspim.com