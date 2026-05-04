[특징주] 파마리서치, 8%대 강세…4월 필러 수출 역대 최고치 경신

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리쥬란 수출 호조·인바운드 미용 수요 증가





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 파마리서치가 4월 필러 수출 데이터가 역대 최고치를 경신했다는 소식에 8%대 강세를 보이고 있다.

4일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 8분 기준 파마리서치는 전일 대비 2만6000원(+8.29%) 오른 33만9500원에 거래되고 있다. 장중 한때 35만6000원까지 오르기도 했다.

전일 발표된 4월 필러 수출 잠정 데이터가 3억7000만달러(+40.1% 전년 동기 대비, +13.6% 전월 대비)를 기록하며 3월에 이어 최고치를 다시 경신한 것이 강세 요인으로 작용했다.

파마리서치 판교 사옥. [사진=파마리서치]

강은지 한국투자증권 연구원은 "리쥬란 수출 호조뿐만 아니라 내국인과 외국인의 국내 미용 시술 수요가 증가하고 있다는 점도 긍정적"이라고 밝혔다.



이어 "리쥬란은 ECM 스킨부스터의 빠른 성장에도 불구하고 스킨부스터 시장 내에서 소비자들에게 가장 큰 관심을 받고 있으며 스킨부스터 시술 대중화와 인바운드 수요 증가가 파마리서치의 내수 사업 추가 성장 가능성을 높인다"며 "수출 사업 또한 리쥬란 판매 호조 및 화장품 판매 채널 확대를 통해 성장을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

한국투자증권은 파마리서치에 대해 투자의견 매수와 목표주가 42만원을 유지하며 미용 의료기기 업종 내 관심종목으로 추천했다.

dconnect@newspim.com