캐딜락·GMC, 5월 특별 할인 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 캐딜락과 GMC가 5월 특별 프로모션을 운영한다.
- 캐딜락은 에스컬레이드 모델에 2~3% 할인과 저리 할부를 제공한다.
- GMC는 아카디아에 주유지원금과 다자녀 할인을 더해 시승도 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 캐딜락과 GMC가 5월 특별 프로모션을 운영한다.
캐딜락은 '더 뉴 에스컬레이드'와 '에스컬레이드 IQ'를 대상으로 할인을 제공한다. 더 뉴 에스컬레이드 구매 법인·개인사업자에게는 차량 가격의 2% 특별 할인을 적용한다. 기존 GM 브랜드 차량 보유 고객은 추가로 2%, 기존 에스컬레이드 보유 고객은 3%의 할인을 받을 수 있다. 에스컬레이드 IQ 구매 고객은 최대 60개월 저리 할부 프로그램을 이용할 수 있으며, 기존 GM 브랜드 차량 보유 고객은 최대 3%의 재구매 할인도 제공된다.
GMC는 '아카디아'와 '캐니언' 구매 고객에게 최대 60개월 저리 할부 프로그램을 포함한 다양한 금융 조건을 제시한다. 기존 GM 브랜드 차량 보유 고객에게는 2% 재구매 할인이 제공된다. 아카디아 구매 고객에게는 50만원의 주유지원금을 기본 제공하며, 자녀 2인 이상의 다자녀 가구 고객에게는 50만원의 추가 할인을 더한다.
GMC는 전국 전시장에서 아카디아 시승 차량을 운영해 고객들이 실내 공간과 주행 성능을 직접 체험할 수 있도록 했다.
자세한 정보는 전국 캐딜락·GMC 전시장 또는 각 브랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
y2kid@newspim.com