KGM, 튜닝 페스티벌 시즌2 마무리…상금 1600만원

AI 핵심 요약beta
- KG모빌리티가 5월 1~3일 강원도 평창에서 튜닝 페스티벌 시즌2를 개최했다.
- 무쏘와 무쏘 EV 등을 기반으로 캠핑, 오프로드, 드레스업 등 다양한 튜닝 차량 20여 팀이 전시됐다.
- 방문객 투표 콘테스트에서 탑스모빌의 모터홈 캠핑카가 1위로 상금 300만원을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG모빌리티가 5월 1~3일 강원도 평창군 모나용평에서 개최한 '튜닝 페스티벌 시즌2'를 마무리했다고 4일 밝혔다.
행사에는 튜닝 업체와 개인 참가자 등 20여 팀이 참가해 무쏘와 무쏘 EV 등 KGM 픽업 모델을 기반으로 한 튜닝 차량을 선보였다. 캠핑과 차박에 최적화된 아웃도어 튜닝, 험로 주행 성능을 강화한 오프로드 튜닝, 외관을 개성 있게 꾸민 드레스업 등 다양한 콘셉트의 차량이 전시됐다. 클래식 무쏘도 함께 선보였다.
소방차, 구급차, 커피차, 냉동탑차, 순찰차 등 특수 목적 차량도 전시돼 산업 및 공공 분야에서의 활용 가능성을 제시했다.
행사 마지막은 방문객 투표로 진행된 '튜닝카 콘테스트'였다. 1위는 탑스모빌의 모터홈 형태 캠핑카(상금 300만원), 2위는 진텍코리아의 오프로드 튜닝 무쏘(상금 200만원)가 차지했다. 공동 3위는 가이아캠퍼의 캠퍼 탈착 구조 무쏘 칸과 모비벅스의 다목적 유틸리티 차량 무쏘(각 100만원)가 나눠 가졌다.
y2kid@newspim.com