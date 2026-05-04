창원시, 제43회 문화상 후보 접수…언론 등 7개 부문

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 4일 26일까지 제43회 문화상 수상 후보를 접수한다.
- 문학·학술 등 7개 부문과 청년특별상을 포함해 선정한다.
- 심사 후 7월 1일 시민의 날 기념식에서 시상한다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 오는 26일까지 지역문화 발전 공로자 발굴을 위해 제43회 창원시 문화상 수상 후보자를 접수한다고 4일 밝혔다.
창원시 문화상은 문학·학술·체육·지역사회개발·예술·교육·언론 등 7개 부문에서 선정한다. 2025년 신설된 청년특별상을 포함해 기존 6개 부문과 함께 시상한다.
후보자 자격은 공고일(4월 30일) 기준 창원시 3년 이상 거주자, 관내 직장 5년 이상 근무자, 또는 등록기준지 창원시민으로 지역문화 기여자다. 사회적 물의 발생자는 제외된다.
추천은 각 부문 기관·단체장, 대학총장·대학원장·학교장 또는 시민 30명 이상 연서로 가능하다. 추천 서류는 오는 26일 우편·방문 접수하며, 공고문과 서식은 창원시 누리집 고시공고란에서 확인한다.
접수 후보는 심사위원회(위원장 1인·분과별 3인, 총 22명)가 비공개 심사한다. 시상식은 7월 1일 창원 시민의 날 기념식에서 열린다.
창원시는 이번 문화상을 통해 지역 헌신 공로자를 조명하고 시민 자긍심을 높일 것으로 기대한다.
news2349@newspim.com