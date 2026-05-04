토요타코리아, 신형 RAV4 5월 4일부터 사전계약

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하이브리드·플러그인 하이브리드 등 4개 트림 구성

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 토요타코리아가 신형 SUV 'RAV4'의 사전계약을 5월 4일부터 시작한다고 4일 밝혔다. 공식 출시는 6월 16일이다.

이번 모델은 하이브리드(HEV) 2개 트림과 플러그인 하이브리드(PHEV) 2개 트림으로 구성됐다. 신규 도입된 'PHEV GR SPORT'는 스포티한 디자인과 전용 서스펜션, 차체 보강으로 민첩한 조향 응답성과 안정적인 코너링 성능을 제공한다.

'RAV4 PHEV'는 대용량 리튬이온 배터리와 고출력 충전 기능을 갖춘 플러그인 하이브리드 시스템을 적용했다. EV 모드 주행거리와 출력 성능을 향상시켰으며 급속 충전을 지원한다. 'RAV4 HEV'는 2.5L 엔진과 차세대 하이브리드 시스템을 결합해 출력과 연비를 개선했다.

[사진=토요타코리아]

주행 안정성과 조향 응답성은 TNGA-K 플랫폼과 개선된 서스펜션을 기반으로 향상됐다. 정숙성과 승차감도 강화됐다.

안전 기술로는 최신 '토요타 세이프티 센스'를 탑재해 인식 범위와 제어 성능을 개선했다. 커넥티드 기능인 '토요타 커넥트'는 24시간 긴급호출과 원격 제어 기능을 포함한다. 실내에는 12.9인치 센터 디스플레이, 파노라마 문루프, 파노라믹 뷰 모니터, 헤드업 디스플레이 등이 적용됐다.

권장소비자가격은 'PHEV GR SPORT' 6180만원, 'PHEV XSE' 6160만원, 'HEV LIMITED' 5746만원, 'HEV XLE' 4927만원이다. 사전계약은 전국 토요타 공식 딜러 전시장에서 진행된다.

y2kid@newspim.com