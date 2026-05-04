한국타이어, 영국 전기차 전시회 3개 지역 헤드라인 스폰서 참가

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 5월부터 9월까지 영국에서 개최되는 전기차 전시회 '에브리싱 일렉트릭 UK 2026'의 헤드라인 스폰서로 참가한다고 4일 밝혔다.

이 전시회는 영국 전기차 전문 매체 '풀리 차지드'가 주최하는 행사다. 한국타이어는 2024년 공식 후원, 2025년 1개 지역 헤드라인 스폰서에 이어 올해는 3개 지역으로 참가를 확대했다.

전시회는 5월 8~9일 영국 노스요크셔주 그레이트 요크셔 이벤트 센터에서 열리는 '노스', 6월 12~13일 글로스터셔주 첼트넘 레이스코스의 '웨스트', 9월 11~12일 런던 트위크넘 스타디움의 '그레이트 런던' 등 3개 지역에서 순차적으로 진행된다. 각 전시회는 첫째 날 산업 관계자 대상 'B2B Day'와 둘째 날 일반 관람객 대상 체험형 프로그램으로 운영된다.

한국타이어는 전시 기간 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온'의 주요 제품을 선보인다. 퍼포먼스 타이어 '아이온 에보', 프리미엄 투어링 타이어 '아이온 GT', 올웨더 타이어 '아이온 플렉스클라이밋' 등을 전시하며, 세계 최고 전기차 레이싱 대회 'ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십'에 독점 공급하는 기술력을 강조한다.

Everything Electric UK 2025 현장 [사진=한국타이어]

현장에서는 야외 부스를 중심으로 전문가 패널 토크 및 인사이트 세션을 후원하고 브랜드 노출 및 영상 콘텐츠 운영으로 관람객과의 접점을 확대할 예정이다.

'아이온'은 고성능 전기차를 겨냥해 개발된 전용 타이어 브랜드로, 고하중 대응, 낮은 회전저항, 저소음 등 전기차 특화 기술을 기반으로 한다. 16인치부터 22인치까지 대부분의 전기차에 장착 가능한 300여 개 규격을 운영 중이다.

y2kid@newspim.com