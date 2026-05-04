방탄소년단 '다이너마이트', 안무 버전 뮤직비디오 3억뷰 돌파

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트(Dynamite)' 뮤직비디오 조회수가 3억뷰를 넘었다.

4일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 2020년 9월 공개된 방탄소년단의 '다이너마이트' 안무 버전(Choreography Ver.) 뮤직비디오가 이날 오전 11시경 유튜브에서 3억뷰를 돌파했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단 '다이너마이트' 안무 버전 뮤직비디오가 3억뷰를 돌파했다. [사진=빅히트뮤직] 2026.05.04 alice09@newspim.com

이는 세계적인 게임 개발사인 에픽게임즈와의 협업을 통해 최초 공개됐다. 전 세계 게임 유저들이 가상 세계에 모여 뮤직비디오를 함께 관람하는 새로운 소통 방식으로 큰 주목을 받았다. 화려한 세트나 특수 효과 대신 일곱 멤버의 경쾌하고 역동적인 퍼포먼스 자체에 집중했다.

'다이너마이트'의 파생 영상들도 높은 조회수를 기록 중이다. 본편 뮤직비디오 촬영 때의 NG 장면과 멤버들의 장난기 가득한 컷으로 구성한 '다이너마이터 비-사이드' 영상은 2억 뷰를 돌파했다. 안무 연습 영상은 1억 4000만 뷰를 넘기는 등 발표된 지 수년이 지난 현재도 꾸준히 소비되는 '글로벌 스테디셀러'의 저력을 보여주고 있다.

'다이너마이트'는 밝고 경쾌한 분위기의 디스코 팝 장르로 춤과 노래를 통해 자유와 행복을 찾자는 메시지를 담았다. 중독성 강한 신나는 리듬과 유쾌하면서 역동적인 퍼포먼스가 세련되고 경쾌한 느낌을 준다.

특히 방탄소년단은 '다이너마이트'로 한국 가수 최초 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100' 1위에 올랐고 통산 3주간 정상을 차지했다. 뿐만 아니라 해당 차트에서 32주 동안 머무르며 '글로벌 메가 히트송'다운 세계적인 인기를 입증했다.

방탄소년단은 '다이너마이트' 20억 뷰를 비롯해 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)' 19억 뷰, 'DNA' 16억 뷰, 'MIC Drop' 15억 뷰, '페이크 러브(FAKE LOVE)', '아이돌(IDOL)' 13억 뷰 '버터(Butter)' 10억 뷰 등 수많은 메가 히트곡들의 억대 뮤직비디오 조회 수를 보유하고 있다.

alice09@newspim.com