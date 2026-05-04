HLB그룹, 양은영 사장 바이오사업개발 부문장 영입

글로벌 기술수출·파트너링 총괄…사업화 전략 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 제약·바이오 전문기업 HLB그룹이 글로벌 사업개발(BD) 전문가인 양은영 사장을 HLB그룹 바이오사업개발부문장으로 영입했다고 4 밝혔다.

회사에 따르면 양은영 전 차바이오그룹 최고사업책임자(CBO)는 앞으로 HLB그룹의 주요 바이오 파이프라인을 중심으로 글로벌 기술수출, 기술도입, 공동개발, 전략적 제휴는 물론 상업화 단계에서 필요한 글로벌 파트너십 구축과 사업화 전략 전반을 이끌 예정이다.

양 사장은 서울대학교 약학과를 졸업한 약사 출신 사업개발 전문가로, 한국 약사 면허와 미국 콜로라도·플로리다·미시간주 약사 면허를 보유하고 있다. 로슈코리아와 일라이릴리코리아에서 제품 전략과 마케팅 경험을 쌓은 뒤, 미국 병원 및 약국 현장에서 약사로 근무하며 글로벌 의약품 시장과 임상 현장에 대한 이해를 넓혔다.

양은영 HLB그룹 바이오사업개발부문장 사장. [사진=HLB]

특히 삼성바이오로직스에서 글로벌 세일즈 총괄을 맡아 해외 제약사 대상 사업개발과 수주 확대를 이끌었다. 2022년부터는 차바이오그룹에서 최고사업책임자(CBO) 겸 부사장으로 재직하며 차바이오텍, 차백신연구소, CMG제약 등 그룹 내 주요 바이오 계열사의 사업개발을 총괄했다.

이번 영입은 각 계열사가 보유한 신약 파이프라인의 글로벌 상업화 가능성을 한층 끌어올리고, 허가 이후 시장 진입과 매출 창출까지 고려한 사업화 전략을 강화하기 위한 것으로 해석된다. 나아가 기술수출과 공동개발을 넘어, 글로벌 판매, 파트너링, 공급망, 시장 접근 전략을 아우르는 통합 사업개발 체계를 구축하겠다는 의미로도 풀이된다.

이미 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법은 오는 7월, 리라푸그라티닙은 9월 미국 식품의약국(FDA) 허가 일정이 예정돼 있어 사업개발 전략의 중요성이 커지는 시점이다. HLB그룹은 양 사장이 글로벌 제약사와 국내 대표 바이오기업을 거치며 쌓아온 사업개발 및 글로벌 세일즈 경험을 바탕으로, 주요 파이프라인의 사업화 로드맵을 고도화할 적임자로 보고 있다.

문정환 HLB그룹 전략기획부문 부회장은 "리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법(7월)과 리라푸그라티닙(9월) 등 주요 파이프라인의 허가 일정이 가시권에 들어오면서, HLB그룹은 연구개발 성과를 실제 사업 성과로 연결해야 하는 중요한 전환점에 서 있다"며 "양은영 사장은 글로벌 제약사와 국내 대표 바이오기업을 두루 거치며 사업개발과 글로벌 세일즈 분야에서 전문성을 쌓아온 인물로, 그룹의 사업화 전략을 고도화하고 글로벌 협력 기회를 확대하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com