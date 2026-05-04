신한금융, '신한 퓨처스랩' 청년 창업가 분야 신설

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 30일 퓨처스랩 12기 기업 대상 웰컴데이를 개최했다.
- 800개사 지원 중 46개사를 선발하며 청년 창업가 분야를 신설했다.
- 글로벌 분야 13개사 확대와 벤처모펀드 출범으로 스타트업 지원을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
46개 스타트업 최종 선발
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹(회장 진옥동)은 스타트업 액셀러레이팅 프로그램인 '신한 퓨처스랩' 12기 선발 기업을 위한 웰컴데이를 개최했다고 4일 밝혔다.
12기는 총 800개사가 지원해 역대 최대 규모를 기록했으며, 최종 46개 스타트업이 선발돼 전년 대비 15개사가 늘었다.
올해부터는 청년 대표 및 초기 기업을 대상으로 한 '청년 창업가' 분야를 신설해 실질적 사업화 가능성을 높이기 위한 맞춤형 프로그램을 제공한다.
또한 글로벌 분야는 대상 기업을 전년 6개사에서 13개사로 대폭 확대했으며, 이들에게는 신한금융 해외 현지법인과의 협업 기회 및 현지 데모데이 참가 기회를 제공한다.
신한 퓨처스랩은 금융권 대표 액셀러레이팅 프로그램으로 지난해 말 기준 누적 1503억원의 투자 집행과 351건의 협업 비즈니스 발굴, 아기유니콘 29개사 배출 등의 성과를 거뒀다.
한편 신한금융은 지난달 30일 1000억원 규모 민간벤처모펀드를 출범한 데 이어, 이번 청년 창업가 분야 신설과 글로벌 분야 확대를 통해 자금 공급과 액셀러레이팅을 아우르는 청년·초기 스타트업 지원 체계를 한층 강화한다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com