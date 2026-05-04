완전체 귀환 통했다…보이프렌드, 15주년 팬콘서트 전석 매진

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년을 기념한 완전체 팬콘서트로 전석 매진을 기록했다.

오는 30일 가빈아트홀에서 개최되는 보이프렌드의 '2026 보이프렌드 팬 콘서트 : 아우어 피프틴스 시즌(2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season)'은 온라인 예매처 NOL 티켓을 통해 예매가 오픈 된 후 2회차 공연이 모두 매진을 기록해 여전한 인기를 실감하게 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이프렌드 콘서트 포스터. [사진=보이프렌드] 2026.05.04 moonddo00@newspim.com

이번 공연은 보이프렌드의 데뷔 15주년을 맞아 완전체로 진행하는 국내 팬 콘서트로, 오랜만에 여섯 멤버가 모두 모이는 공연인 만큼 개최 소식이 알려진 후 국내외 팬들의 뜨거운 관심이 이어졌다.

이에 보이프렌드는 약 8년 만에 팬들과 직접 만나 지난 활동의 순간을 아우르며 기존 히트곡 무대들은 물론, 오는 26일 발매 예정인 미니 6집 '보이저 6(Boyager 6)' 신곡 무대까지 총망라하며 변함없는 모습을 선보일 예정이다.

특히 이번 팬 콘서트는 오랜 시간 응원해 준 팬들의 사랑에 보답하기 위해 보이프렌드 멤버들의 마음을 담아 팬들과 함께 호흡할 수 있는 다채로운 코너를 마련해 더없이 행복한 하루를 보낼 것으로 기대를 모은다.

한편, 2026 보이프렌드 팬 콘서트 : 아우어 피프틴스 시즌은 오는 30일 오후 2시, 오후 6시 가빈아트홀에서 진행된다.

moonddo00@newspim.com