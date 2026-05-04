부산시, 지자체 최초 해양관측위성 '부산샛' 발사 성공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

위성 해양 미세먼지 분석 기능 탑재

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 지자체 최초로 개발한 해양관측 초소형위성 '부산샛'이 3일 미국 밴덴버그 우주군기지에서 스페이스X 팰컨9에 실려 발사돼 궤도 진입과 교신에 성공했다고 4일 밝혔다.

Falcon9 발사[사진=https://x.com/i/broadcasts/1AKEmODRWpZKL?s=20] 2026.05.04

부산샛은 발사 2시간 만인 3일 오후 6시19분 고도 615㎞ 궤도에서 정상 분리됐으며 4일 오전 0시41분 칠레 푼타아레나스 지상국과 첫 양방향 교신에 성공했다.

이는 위성통신 시스템 정상 작동을 확인한 초기 운영 성과로, 향후 1년간 본격 임무를 수행할 기반이 됐다.

부산샛은 무게 12㎏·12U 규격(20×20×30㎝) 초소형위성으로 지역 대학·연구기관·기업이 협력 개발했다. 국내 최초 달 탐사선 '다누리' 편광카메라(Polcube) 기술을 지구 관측용으로 확장 탑재해 해양 미세먼지 크기·성분과 구름층까지 정밀 분석이 가능하다.

한국천문연구원이 카메라를, 나라스페이스테크놀로지가 본체를 담당했다. 부산항·서해안·태평양 해역을 관측하며 해양·항만·도시 문제 해결 데이터와 대기환경·기후변화 연구 자료를 확보한다.

시는 NASA·한국천문연구원 등과 협력해 자료 처리·분석 기술 공유와 데이터 제공으로 해양신산업 생태계 조성에 나선다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "부산샛 발사는 해양수도 부산의 우주 기술 활용 첫걸음"이라며 "기후변화 대응과 해양신산업 육성에 자료를 활용하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com