천호성, 학교비정규직 차별 해소 정책협약 체결…교육복지 강화 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육복지기본법 제정 건의와 고용안정·복지개선 방안 마련

임금체계 개선과 인력 확충 통한 안전한 근무환경 조성





[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 학교 비정규직 차별 해소와 교육복지 강화를 위한 정책 협약을 체결하며 공교육 개선 방향을 제시했다.

천 예비후보는 4일 전북학교비정규직연대회의와 협약을 맺고 교육공무직 노동자의 처우 개선과 고용 안정, 교육복지 확대에 공동 대응하기로 했다.

천호성 예비후보는 4일 전북학교비정규직연대회의와 협약을 맺고 교육공무직 노동자의 처우 개선과 고용 안정, 교육복지 확대에 공동 대응하기로 했다.[사진=천호성 캠프]2026.05.04 lbs0964@newspim.com

양측은 교육복지의 제도적 기반 마련을 위해 '교육복지기본법' 제정을 건의하고, 교육공무직 법제화와 채용 관리 조례 개정을 추진할 방침이다.

특히 임금체계 개선을 통해 명절휴가비 등 복리후생 수당을 공무원 수준으로 맞추고, 방학 중 비근무 직종의 상시직 전환과 시간제 직종 간 수당 격차 해소에 나설 계획이다.

고용 안정 방안도 포함됐다. 스포츠강사와 영어회화전문강사 등 상시 업무 종사자의 무기계약직 전환을 추진하고, 연수와 복무 기준 역시 공무원과의 격차를 줄이는 방향으로 개선한다.

아울러 급식실 노동환경 개선과 산업재해 예방 대책을 마련하고, 돌봄·특수교육 분야 등 전 직종에 적정 인력 배치와 대체인력 제도를 도입할 예정이다.

이와 함께 늘봄 운영 인력 확대, 학급당 학생 수 20명 이내 감축, 교육복지사·특수교육지도사 확충 등을 통해 교육 지원 체계를 강화한다는 구상이다.

천 예비후보는 "교육 현장은 노동의 존엄과 평등을 실천하는 공간이 돼야 한다"며 "차별 없는 학교 환경 조성과 교육복지 실현을 위해 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com