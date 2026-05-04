순창군, 알락하늘소 방제 추진...과수농가 피해 예방

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대량 유인 포획기술 도입과 방제 장비 보급 확대 추진

성충 활동기 맞춤 방제 관리와 현장 대응 체계 강화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창군이 알락하늘소 확산에 대응해 과수 농가 보호를 위한 선제적 방제 사업을 추진한다.

군은 기후변화로 발생이 증가하는 알락하늘소 피해를 줄이기 위해 관내 8개 읍·면을 대상으로 대량 유인 포획기술 시범사업을 시행한다고 4일 밝혔다.

알락하늘소 피해 선제 대응[사진=순창군] 2026.05.04 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 성충의 산란 과정에서 발생하는 나무 고사 피해를 예방하기 위한 것으로, 군은 주요 과수 농가에 전용 트랩과 유인제, 방출기 등 총 144세트의 방제 장비를 공급했다.

알락하늘소는 나무 밑동에 산란한 뒤 유충이 내부를 갉아먹어 과원을 황폐화시키는 해충으로, 특히 블루베리 농가에 큰 피해를 주는 것으로 알려져 있다.

효과적인 방제를 위해서는 성충 활동기인 6~7월에 맞춰 트랩을 설치하는 것이 중요하다. 설치 위치는 과원 외부나 출입구 주변이 적합하며, 장애물이 없는 공간에 성인 가슴 높이로 설치해야 포획 효과를 높일 수 있다.

군은 장비 지원과 함께 설치 방법과 관리 요령 안내를 병행해 방제 효과를 높이고 사후 관리에도 주력할 계획이다.

군 관계자는 "초기 대응이 늦어질 경우 과원 전체로 피해가 확산될 수 있다"며 "농가에서는 적기 설치와 예찰을 통해 피해 예방에 적극 나서 달라"고 당부했다.

lbs0964@newspim.com