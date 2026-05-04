장수군, HPV 예방접종…남아까지 무료 확대

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[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 지원 대상을 남아까지 확대하며 감염 예방 체계 강화에 나선다.

장수군보건의료원은 오는 6일부터 HPV 예방접종 지원 대상을 기존 12~17세 여성 청소년에서 12세 남아까지 확대한다고 4일 밝혔다.

남성청소년 HPV 예방접종 추진[사진=장수군] 2026.05.04 gojongwin@newspim.com

HPV는 자궁경부암을 비롯해 생식기 사마귀, 항문암, 구인두암 등을 유발할 수 있는 바이러스로, 남성 역시 감염과 전파의 주요 경로로 알려져 예방 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 확대 대상은 2014년 1월 1일부터 12월 31일 사이 출생한 남성으로, 보건의료원과 위탁의료기관에서 무료 접종을 받을 수 있다.

접종 백신은 가다실 4가로, 6개월 간격으로 총 2회 실시된다.

군은 이번 사업을 통해 예방접종 형평성을 높이고 HPV 감염 및 관련 질환 발생 감소, 지역사회 전파 차단 효과를 기대하고 있다.

노승무 원장은 "남아까지 접종이 확대되면서 집단 면역 형성에 도움이 될 것"이라며 "보호자들은 일정에 맞춰 접종에 참여해 달라"고 당부했다.

접종 및 위탁의료기관 관련 사항은 장수군보건의료원 예방접종실을 통해 안내받을 수 있다.

gojongwin@newspim.com