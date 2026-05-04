이리농악 상설공연 운영…전통문화 일상화 기반 확대

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매월 정기 공연 통한 시민 문화향유 기회 확대 추진

체험형 프로그램 결합으로 전통예술 참여·소통 강화

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 익산시가 국가무형유산 이리농악을 정기 공연으로 선보이며 전통문화의 일상화에 나선다.

익산시는 지역 고유 문화유산 계승과 시민 문화 향유 확대를 위해 이리농악 상설공연을 운영한다고 4일 밝혔다.

이리농악은 1985년 국가무형유산으로 지정된 호남우도농악 계열 전통예술로, 상쇠의 부포놀이와 장구 가락, 소고춤, 진풀이 등이 발달한 것이 특징이다.

국가무형유산 이리농악[사진=익산시]2026.05.04 lbs0964@newspim.com

상설공연은 오는 6일부터 10월까지 매월 첫째 주 수요일 오후 7시 솜리문화의 숲 솜리소극장에서 진행된다. 별도 예약 없이 무료 관람이 가능하며, 공연 시작 30분 전부터 입장할 수 있다.

공연은 판굿을 중심으로 비나리, 설장구, 사자춤 등 다양한 연희를 구성해 전통 농악의 역동성을 전달한다. 회차별로 주제를 달리해 이리농악의 흐름과 의미를 단계적으로 풀어내는 점도 특징이다.

특히 공연 이후 상모돌리기 체험과 질의응답 시간을 마련해 관객 참여를 유도하고 전통문화에 대한 이해를 높일 계획이다.

익산시는 이번 상설공연을 통해 시민들이 전통예술을 보다 친근하게 접하고 일상 속에서 향유할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "이리농악이 시민 삶 가까이에서 이어질 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com