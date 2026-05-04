디엠에스, 코스닥 우량기업부 승격

재무건전성·수익성 인정…시장 신뢰도 제고 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디스플레이 및 반도체 장비 전문기업 디엠에스(DMS)는 코스닥 우량기업부로 승격됐다고 4일 밝혔다. 안정적인 재무 구조와 지속적인 실적을 바탕으로 코스닥 내 최상위 그룹에 편입되며, 기업 체질 개선 성과를 인정받았다는 평가다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국거래소는 정기 심사를 통해 디엠에스의 소속부를 우량기업부로 상향 조정했다. 한국거래소는 매년 5월 코스닥 기업의 규모와 재무 상태, 경영성과 등을 심사해 소속부를 지정한다. 우량기업부는 코스닥 소속부 가운데 가장 상위 그룹으로 자기자본 700억원 이상 또는 최근 6개월 평균 시가총액 1000억원 이상, 자본잠식이 없고, 최근 3년간 ROE(자기자본이익률) 평균 3% 이상 또는 순이익 평균 30억원 이상, 최근 3년간 매출 평균 500억원 이상일 경우 지정된다.

1999년 설립된 디엠에스는 디스플레이 공정 중 세정과 식각(에칭) 등 습식 공정 장비를 주력으로 하는 업체다. 글라스를 세정·가공하는 핵심 기술을 기반으로 LCD와 OLED 등 다양한 디스플레이 공정에 장비를 공급하고 있다. 특히 중국 웨이하이 생산법인을 포함한 글로벌 생산·고객 대응 인프라를 기반으로 원가 효율성과 납품 안정성도 확보하고 있다.

디엠에스 로고. [사진=디엠에스]

회사는 디스플레이 장비 사업을 기반으로 반도체 및 신사업 확장도 추진 중이다. 유리기판 기반 공정(TGV)과 OLEDoS 등 차세대 디스플레이·반도체 영역 진입을 준비하고 있으며, 정밀 세정·가공 기술을 활용해 내시경 등 의료기기와 중소형 풍력발전 분야로도 사업 영역을 넓히고 있다.

회사 관계자는 "디엠에스는 본업인 디스플레이 장비 사업에서 안정적인 매출과 수익성을 유지해왔다"며 "이번 우량기업부 편입은 회사의 재무건전성과 사업 지속성을 시장에서 확인받았다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

이어 "우량 정기요건은 일정 수준 이상의 재무건전성과 수익성을 충족한 상장사에게 부여되는 기준"이라며 "이번 조치를 통해 시장 신뢰도와 기업가치가 더욱 부각될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 아울러 "다수의 기관·외국인 투자자가 포트폴리오 구성 시 우량기업부 종목을 우선 검토하는 만큼, 향후 수급 측면에서도 긍정적인 효과가 기대된다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com