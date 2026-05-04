한화투자증권, 5월 한 달간 '코스피 종가 맞추기' 이벤트

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5월 18일, 6월 1일 코스피 종가 맞추기…최대 50만원 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 5월 한 달간 '코스피 종가 맞추기' 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 이벤트는 비대면 종합계좌개설 신규고객과 휴면고객을 대상으로 한다. 휴면고객은 지난해 8월부터 지난달까지 계좌 잔고가 10만원 미만인 고객이다.

이벤트는 모바일 앱 '한화투자증권 MTS'에서 참여할 수 있으며, 한화투자증권은 참여 시점에 따라 예측 기회를 차등 부여할 예정이다.

[사진=한화투자증권]

오는 15일까지 이벤트에 신청한 고객은 5월 18일과 6월 1일 종가 맞추기에 모두 참여할 수 있다. 16일에서 31일 사이 신청 고객은 6월 1일 종가 맞추기에만 참여할 수 있다.

한화투자증권은 코스피 종가를 가장 근접하게 예측한 고객을 선정해 ▲1등(1명) 50만원 ▲2등(2명) 30만원 ▲3등(3명) 20만원 ▲4등(10명) 10만원 ▲5등(20명) 5만원의 리워드를 지급할 계획이다. 단 5월 18일 종가 맞추기 당첨자는 6월 1일 종가 맞추기 당첨에서 제외된다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "투자에 관심이 있다면 누구나 참여할 수 있는 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 투자에 즐거움을 더하고 고객에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 기획하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com