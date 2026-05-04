中东局势推高通胀 韩国央行释放加息信号

纽斯频通讯社撒马尔罕5月4日电 韩国银行（央行）副行长柳相大当地时间3日表示，随着通胀压力上升和经济表现好于预期，韩国货币政策可能逐步由降息转向加息。

资料图：韩国银行（央行）。【图片=纽斯频通讯社】

柳相大当天在乌兹别克斯坦撒马尔罕出席亚洲开发银行（ADB）年会对媒体表示，自2024年以来持续的降息周期或已接近尾声。受中东局势影响，国际油价上涨对物价形成上行压力，而以半导体为主的出口保持良好势头，使经济下行风险有所缓解。

他表示，从当前情况看，韩国经济增速预计不会低于此前约2%的预期水平，而通胀水平可能高于2.2%。在此背景下，货币政策由宽松转向收紧的可能性上升。

不过，柳相大同时指出，地缘政治局势发展仍存在较大不确定性，加息时点尚难明确。韩国银行将结合后续经济数据，在本月28日召开的金融货币委员会会议上综合研判政策方向。

据介绍，韩国银行将在此次会议上再次公布利率预期"点阵图"。此前2月发布的预测显示，在21个利率路径预期中，16个为维持利率不变，4个为下调0.25个基点，1个为上调0.25个基点。市场预计，随着通胀预期上升，5月公布的点阵图中加息倾向可能增强。

此外，柳相大表示，当前韩元汇率处于相对较高水平，但尚未出现明显的资本外流风险。对于经济合作与发展组织（OECD）下调韩国潜在增长率的预测，他认为相关判断存在一定偏差，韩国潜在增长率仍大致处于2%左右，并呈逐步下降趋势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社