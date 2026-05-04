하나증권, 7월까지 최대 300만원 경품 추첨 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 4일 7월까지 국내주식 거래 고객 대상 경품 이벤트를 진행한다.
- 일 단위 매수금액 100만 원 이상 시 응모권 1장 지급하며 최대 30장 획득한다.
- 경품은 300만 원 상당 주식 매수 혜택이며 추첨으로 발표한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 오는 7월까지 국내주식 거래 고객 대상 경품 추첨 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 이벤트는 지난 2월 진행된 동 이벤트에 약 1만5000명의 투자자가 참여하는 등 큰 호응을 얻자, 성원에 보답하기 위해 마련됐다.
하나증권은 일 단위 국내주식 매수금액을 기준으로 응모권을 지급한다. 하루 매수금액이 100만 원 이상인 경우 응모권 1장이 주어지며, 거래 규모에 따라 하루 최대 30장까지 획득할 수 있다. 매수금액은 매일 새로 산정되며, 거래 규모가 클수록 당첨 확률도 높아진다.
경품은 300만원, 100만원, 50만원, 5만원, 1만원 상당의 국내주식 매수 혜택으로 구성됐다. 보유한 응모권으로 원하는 경품을 선택해 응모할 수 있으며, 당첨자는 이벤트 종료 후 추첨을 통해 발표할 예정이다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "최근 국내주식에 대한 개인 투자자들의 높아진 관심을 반영해 실질적인 투자 혜택을 제공하고자 마련한 이벤트"라며 "앞으로도 손님 중심의 다양한 투자 혜택 이벤트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com