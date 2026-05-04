디티앤씨 바이오그룹, 'BIO KOREA 2026' 참가 성료

통합 CRO 역량 소개…다수 파트너링 미팅 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비임상·임상시험 전문기업 디티앤씨 바이오그룹은 지난달 28일부터 30일까지 코엑스에서 개최된 'BIO KOREA 2026'에 참가해 행사를 성공적으로 마무리했다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 디티앤씨 바이오그룹은 비임상·임상시험 전문기업인 디티앤씨알오를 비롯해 Central Lab 기반의 검체 분석을 수행하는 휴사이언스, AI 솔루션 개발을 담당하는 세이프소프트로 구성돼 있다. 이번 전시에서는 'One CRO. All Solutions. – From Lab to Life'를 핵심 슬로건으로 내세워 비임상부터 임상, 분석, AI 기반 솔루션까지 이어지는 통합 CRO 역량을 집중적으로 소개했다.

특히 부스에서는 신규 브랜드 방향 수립을 위한 현장 참여형 슬로건·이미지 투표 프로그램을 운영하며 방문객과의 직접적인 소통을 강화했다. 해당 프로그램은 단순 전시를 넘어 실제 고객과 업계 관계자의 인식을 기반으로 브랜드 메시지를 점검하고 검증하는 데 의미를 뒀다.

디티앤씨 바이오그룹 부스 전경. [사진=디티앤씨]

전시 기간 동안 회사는 국내외 제약·바이오 기업 및 파트너들과의 다수 미팅을 진행했다. 이를 통해 비임상-임상 연계 서비스, Central Lab, AI 기반 임상 데이터 솔루션 등에 대한 높은 관심을 확인했다고 설명했다.

디티앤씨 바이오그룹 전략기획실 임윤아 사장은 "이번 BIO KOREA 2026 참가는 회사 인지도 제고, 신규 슬로건에 부합하는 브랜드 이미지 조사, 그리고 파트너링 미팅을 통한 비즈니스 기회 발굴을 주요 목적으로 진행됐다"며 "행사 기간 동안 다수의 업계 관계자들이 부스를 방문해 그룹의 통합 CRO 역량에 대한 높은 관심을 보였다"고 전했다.

이어 그는 "현장에서 진행한 슬로건 및 이미지 서베이를 통해 'One CRO. All Solutions.'가 시장과 고객에게 차별화된 가치로 인식되고 있음을 확인할 수 있었다"며 "파트너링 미팅을 통해 다양한 협업 가능성을 논의했으며, 일부는 구체적인 비즈니스로 이어질 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

한편 디티앤씨 바이오그룹은 이번 BIO KOREA 2026 참가를 계기로 그룹 통합 역량을 기반으로 한 'One CRO' 전략을 더욱 강화하고, 글로벌 시장을 겨냥한 비즈니스 확장을 지속해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com