카카오톡 선물하기, 가정의 달 맞아 선물 할인 프로모션 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 4일 가정의 달 맞아 카톡 선물하기 할인 프로모션을 시작했다.
- 5일까지 어린이날·어버이날 기획전에서 닌텐도 스위치2 등 선물을 선보인다.
- 카카오페이머니 결제 시 7% 할인하고 원데이 특가와 랭킹도 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오가 카카오톡 선물하기 서비스에서 5월 가정의 달을 맞아 할인 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.
5일까지 진행되는 어린이날·어버이날 통합 기획전에서는 연령별 어린이 선물과 부모님 건강식품, 프리미엄 선물을 마련했다. 닌텐도 스위치2 등 게임기와 포켓몬, 손흥민(LAFC), 카카오프렌즈 등 협업 상품을 선보인다. 8일까지 진행되는 어버이날 기획전에서는 오쏘몰 이뮨 멀티비타민, 다이슨 에어랩, 쌍계명차 과일 허그 티캔 등을 제공한다.
9일부터 15일까지는 스승의 날 테마전을 운영한다. 프라다뷰티 헤어미스트, 콘래드 서울×하겐다즈 아이스크림 케이크 등 럭셔리 뷰티 및 식품 상품을 중심으로 구성했다.
카카오페이머니로 배송 상품을 10만원 이상 결제하면 7% 즉시 할인(최대 1만원)을 제공한다. 매일 오전 10시에는 '원데이 특가'를 통해 인기 제품을 판매한다. 카테고리·가격대별 큐레이션과 실시간 선물 랭킹을 제공해 이용자가 예산과 취향에 맞는 선물을 찾을 수 있도록 했다.
한편 카카오 톡딜은 정관장과 함께 톡딜 전용 프로모션 '쎈딜'을 진행한다. 카카오페이머니로 3만원 이상 결제 시 7% 즉시 할인(최대 2만원)을 제공하며, 장바구니 쿠폰과 상품 전용 쿠폰을 추가 지급한다.
yuniya@newspim.com