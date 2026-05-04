한컴인스페이스, 세종 위성 영상 데이터 상용 판매 본격화

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글로벌 데이터 서비스 시장 공략

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = AI 데이터 분석 전문기업 한컴인스페이스가 올해 3분기부터 세종 시리즈 위성 영상의 상용 판매를 시작한다고 4일 밝혔다.

회사는 글로벌 위성 데이터 플랫폼 'SkyFi'를 통해 지구 관측 영상을 공급한다. SkyFi는 전 세계 위성영상과 지리공간 데이터를 검색·구매할 수 있는 마켓플레이스로, 국내뿐 아니라 전 세계 고객에게 직접 판매할 수 있는 유통 채널을 제공한다.

2026년 4월 8일 세종 4호가 촬영한 백두산 [사진=한글과컴퓨터]

한컴인스페이스의 경쟁력은 지형·객체 정보를 식별하는 다중분광 영상과 물질의 고유 성분까지 분석할 수 있는 초분광 데이터를 동시에 공급한다는 점이다. 초분광 데이터는 일반 광학 영상보다 세분화된 파장 정보를 분석해 작물 생육 상태, 환경 오염, 자원 분포 등 육안으로 확인하기 어려운 정보까지 식별할 수 있다.

회사는 축적된 데이터를 제공하는 아카이브 서비스와 고객 맞춤형 신규 촬영인 태스킹 서비스 모두에서 두 가지 데이터를 통합 지원한다.

한컴인스페이스는 농업·환경·자원·재난 등 정밀 관측이 필요한 산업 분야에서 차별화된 서비스를 제공할 계획이다. 위성영상에 드론, 지상 센서 및 공공 데이터를 결합해 산업별 맞춤형 분석 정보를 제공하는 인사이트 리포트 서비스도 선보일 예정이다.

최명진 한컴인스페이스 대표는 "위성영상의 국내·외 상용화는 단순한 데이터 판매를 넘어 안정적인 수익 기반을 확보하는 중요한 전환점"이라고 말했다.

회사는 향후 세종 시리즈 후속 위성 발사와 군집 위성 운용 체계 강화를 통해 위성 영상 공급 역량을 확대할 계획이다.

yuniya@newspim.com