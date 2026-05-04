"와이바이오로직스, 신약개발형 전환·비임상 성과'로 재평가 기대" - 그로쓰리서치

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 독립리서치 기업 그로쓰리서치는 와이바이오로직스에 대한 탐방보고서를 발간하며, 와이바이오로직스가 AACR 2026에서 공개한 자체 파이프라인의 성과를 바탕으로 기술이전 중심 모델에서 신약개발 기업으로의 체질 개선이 본격화될 것으로 전망된다고 4일 밝혔다.

한용희 그로쓰리서치 연구원은 "자체 플랫폼 '멀티-애브카인(Multi-AbKine)'을 적용한 AR170과 AR166이 압도적인 비임상 데이터를 확보한 데 이어, 2027년 IND(임상시험계획) 신청을 목표로 파이프라인 가치가 한층 높아질 것으로 기대된다"며 "이는 향후 기업가치 상승의 핵심 동력으로 작용할 것"이라고 진단했다.

와이바이오로직스의 주요 경쟁력은 독자적인 항체 라이브러리 플랫폼과 이를 고도화한 이중항체 설계 역량에 있다. 이번 학회에서 공개된 AR170은 경쟁 물질 대비 70%라는 높은 생존율과 안정적인 안전성 지표를 기록했으며, AR166은 내성 종양 모델에서 100% 완전관해(CR)를 달성하며 면역기억 형성 가능성까지 입증했다. 이러한 데이터는 단순한 기술 제공을 넘어 직접 후보물질을 확정하고 전임상 가치를 극대화해 대형 계약을 이끌어내는 사업전략 변화의 신호탄으로 해석된다.

[로고=와이바이오로직스]

와이바이오로직스는 그동안 초기 단계 자산 발굴에 집중해왔으나, 이제는 IL-2 변이체 결합 등 고난도 설계를 통해 독성 부담은 낮추고 효능은 극대화한 파이프라인으로 승부수를 던지고 있다. 특히 글로벌 시장에서 PD-1×VEGF 계열 자산에 대한 대규모 딜이 잇따르고 있는 만큼, 차별화된 비임상 데이터를 확보한 동사의 파이프라인이 글로벌 빅파마들의 주요 타겟이 될 가능성이 높다.

한 연구원은 "와이바이오로직스는 이번 AACR 2026 발표를 통해 설계 차별성과 플랫폼의 유효성을 실증적인 수치로 증명해냈다"며 "특히 IL-2 기반 치료제의 고질적 문제인 전신 독성 우려를 불식시키며 효능 우위를 점한 점은 향후 기술이전 협상에서 강력한 무기가 될 것"이라고 전망했다.

이어 "2027년 IND 신청과 GLP 독성시험 등 남은 과제들을 계획대로 수행하며 비임상의 성과를 사람 대상 임상 데이터로 연결하는 시점이 주가 재평가의 기폭제가 될 것"이라며 "와이바이오로직스의 올해 행보는 단순 항체 플랫폼 기업을 넘어, 독자적 신약 가치를 입증하는 '글로벌 바이오텍'으로 도약하는 분수령이 될 것"이라고 덧붙였다.

또한 그는 "신약 개발형으로의 전환이 가시화됨에 따라 단순 플랫폼 기업 이상의 프리미엄이 반영될 시기"라며 "AACR 2026 이후 확인될 임상 데이터와 이에 따른 신규 딜 성과가 향후 주가의 핵심 동력이 될 것"이라고 덧붙였다.

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