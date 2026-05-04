관광공사, '관광기업 데이터·AI 활용 지원 사업' 참여기업 27개사 공모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 20일까지 '2026 관광기업 데이터·AI 활용 지원 사업'에 참여할 기업을 모집한다.

이번 사업은 관광기업의 데이터·인공지능(AI) 활용 역량 강화를 위해 진행된다. 관광기업이 데이터와 AI를 활용해 서비스 전반의 성과를 높일 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

[사진=한국관광공사]

공모는 ▲AI 기반 데이터 분석 환경 구축 및 활용 ▲AI 기반 데이터 마케팅 컨설팅(그로스 해킹) 2개 유형으로 나누어 이루어진다. 기업은 자사의 여건을 고려하여 추진 방향에 맞는 유형을 선택해 지원하면 된다. 웹사이트 또는 모바일 앱 서비스를 보유한 관광 분야 중소기업이면 신청 가능하다.

총 27개 기업을 선발하며, 해당 기업은 10월까지 약 4개월간 전문 컨설턴트와 함께 데이터 분석 환경 구축부터 AI 기반 마케팅까지 전 과정에 걸쳐 밀착 지원을 받을 수 있다. 전 기업은 100만원의 AI 솔루션 구독료를 제공받는다. 데이터 마케팅 컨설팅 유형에 선정된 기업에는 각 최대 천만원의 캠페인 광고비가 추가 지원된다. 최종 선정 결과는 6월 중 발표된다.

공사 이미숙 관광데이터허브팀장은 "지난해 참여기업들은 매출이 평균 8배, 이용자 유입이 11배 증가하는 등 가시적인 성과를 거뒀다"라며, "올해에도 관광기업들이 데이터와 AI를 핵심 경쟁력으로 삼아 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 맞춤형으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com